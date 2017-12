Los hijos pródigos de Cadetes volvieron a su casa

Pocos clubes (o ninguno) de Mar del Plata tiene la posibilidad de armar una conferencia de prensa y juntar a algunos de los futbolistas surgidos en las categorías formativas de Cadetes de San Martín que dieron el salto y hoy tienen la oportunidad de jugar a otro nivel. Con la presencia de Juan Eduardo Esnaider, impulsor del proyecto hace ya 12 años y con muchas ganas de volver a formar parte, a quien muchos de los chicos que conforman las inferiores no conocen demasiado, los ojos estuvieron puestos en Francisco Feuillassier, el juvenil de 19 años que está en el Real Madrid y este año tuvo la oportunidad de debutar como titular en el equipo principal en la Copa del Rey. Además,otros dos productos propios del "tricolor" como Santiago Rosales y Ezequiel Bonifacio, también contaron sus sensaciones y destacaron los valores impulsados en la institución.

Después de la charla, cortita, pero interesante, los dirgentes y padres de los chicos que estuvieron presentes se pueden haber ido a dormir tranquilos. Porque si hubo algo que remarcaron los cuatro que ocuparon la mesa principal junto al coordinador Mariano Andreano y al presidente Horacio Tornato, fue que el agradecimiento al club es eterno, que los formaron no sólo como jugadores sino como personas y que siempre es un placer volver a un lugar donde los hicieron sentir tan bien. Pedazo de elogio para entender que van por el camino correcto.

Los primeros en tomar la palabra fueron Andreano y Tornato, que se sacaron rápido de encima el micrófono y no quisieron tomar protagonismo. Por el contrario, remarcaron que a ellos los ven todos los días y que lo más jugoso era escuchar a los protagonistas, a quienes empezaron a soñar en ese parquet del gimnasio de la sede social y hoy son jugadores profesionales.

Pero antes de pasar a los actuales, habló un ex que siempre está, Juan Esnaider es feliz en Cadetes, con menos participación que antes, desde lejos, pero siempre pendiente y siempre buscando la manera de acompañar y encontrar gente que se sume para apostar al crecimiento del club que lo vio nacer. El exReal Madrid, entre otros, fue breve y comentó que "no quiero hablar mucho, que lo hagan ellos que son los que ustedes hoy pueden ver por televisión, ya que mi carrera terminó hace mucho. Lo que sí voy a decir, es que Cadetes es esto, acá hay gente que empezó a jugar conmigo, todos los que pasamos por el club, en algún momento nos encontramos. El club nos une y eso es algo que quise hacer yo cuando me involucré, rescatar los valores que nos inculcaban a nosotros cuando éramos chicos. Hoy mi proyecto no está, mi aporte no está, y hay que agradecerles a los dirigentes que lo sigan sosteniendo, no me deben nada a mí, ni ustedes ni el club". Y antes de cerrar, el hoy director técnico de Jef United Chiba de Japón, resaltó que "hay sólo dos marplatenses que jugaron en la historia del Real Madrid, y los dos salimos de acá, algo bien se habrá hecho", para provocar el aplauso cerrado de todos los presentes.

Luego fue el turno de Ezequiel Bonifacio, el lateral derecho de Gimnasia y Esgrima La Plata, que ya lleva tres años afirmado en la Primera División, que llegó a Cadetes proveniente de Deportivo Norte y ahí, encontró el lugar para potenciar sus virtudes y tener la chance de dar el salto. "Boni" se dirigió a los chicos y destacó que "los valores que dijo Juan (Esnaider) son los que siempre me inculcó el club desde el día que llegué, siempre me trataron como uno más y por eso cada vez que puedo o que estoy en la ciudad voy a ver a la Primera Local o alguna otra categoría. Ahora quedaron dos chicos de Cadetes en Gimnasia y me pone muy contento, siempre voy a estar a disposición de ellos para lo que necesiten, para los que les haga falta, hasta si necesitan que se vengan a vivir conmigo, aunque no sé si mi novia estará de acuerdo", cerró entre risas quien arrancó el año como titular, terminó en el banco, pero tiene mucha proyección y fue mencionado en junio como posible refuerzo de Boca.

A la hora de hablar Santiago Rosales, el talentoso volante ofensivo exAldosivi, mostró su habitual timidez, pero no dejó de contarles a los chicos sus sensaciones, sus experiencias en el fútbol grande, ahora en uno de los equipos más importantes del país como es Racing de Avellaneda. "Desde muy chico empecé en Cadetes y estoy muy agradecido porque más allá de todo lo que me enseñaron como futbolista, también siempre se hizo mucho hincapié en la formación como persona, que es lo más importante. Es muy lindo volver a este lugar, cuando llovía esperábamos que nos avisen que se entrenaba en la sede y se armaban muy lindos partiditos en esta cancha", contó "Santi".

Luego fue el turno de la gran estrella de la tarde, el que menos recorrido tiene, el más joven, pero el que está en el lugar añorado por cualquier jugador de fútbol. Francisco Feuillassier tiene 19 años y juega ni más ni menos que en el Real Madrid, se destacó en el Juvenil A, jugó un partido en el Real Madrid Castilla, Zinedine Zidane lo llevó a la pretemporada con el plantel profesional y tuvo la gran oportunidad de debutar en la Copa del Rey ante Fuenlabrada, con algunos minutos en la ida y como titular en la revancha en el mítico Santiago Bernabeu. Así y todo, "Franchu" no olvida sus inicios en Cadetes, de donde se fue a los 11 años, pero que le quedó marcado a fuego y, por eso, cada vez que puede vuelve, es uno más y muestra una predisposición pocas veces vista de los jugadores que están a ese nivel. Con su familia acompañándolo, Feuillassier agradeció por los gestos de cariño que recibió el domingo en la fiesta del club, contó lo "feliz que me hace venir al club siempre que estoy en Mar del Plata" y aconsejó a los chicos a que "escuchen lo que les dicen los profes, háganle caso. Yo lo tuve a Mariano (Andreano) de muy chico y sabe mucho, es importante querer seguir aprendiendo, escuchar, para cumplir los sueños".

Obnubilados, alrededor de 40 chicos de las divisiones inferiores los miraron y no se animaron a sacarle más jugo, con preguntas que, inocentes, podrían haber sacado más palabras de los protagonistas. El unico "caradura" fue Bemjamín Puga, de la categoría 2009, que tomó el micrófono y encaró a los tres: "¿Qué sentiste cuando te dijeron que te ibas a Gimnasia", consultó a Bonifacio; "Felicidades por jugar en Racing, ¿cómo es jugar con esos monstruos?. Y gracias por venir a mi cumpleaños de 7", le dijo a Rosales generando la risa de todos y el abrazo del exAldosivi. Y para lo último, lo dejó a Feuillassier, a quien ya había presentado en la fiesta de fin de año el domingo en Sobremonte: "Franchu, que sentiste cuando te reemplazó el jugador número 4 del mundo, Gareth Bale", preguntó, para sacarle una de las pocas definiciones sobre el Real Madrid al juvenil que por una cuestión contractual no puede hablar del tema. "Mucho no lo creía, no me terminé de dar cuenta de esa situación hasta que llegué a mi casa y empecé a caer. Después fue una emoción muy grande y una alegría enorme para mí y toda mi familia que hizo un esfuerzo muy grande para que estemos ahí", contestó Feuillassier, que llegó una hora antes y se quedó una hora más firmando fotos, pelotas, camisetas, sacándose fotos, estando a disposición de todos, porque juega en uno de los clubes más grandes del mundo, pero él sigue siendo el "Franchu" de Cadetes, que a los once años se fue en busca de un sueño que hoy está empezando a cumplir.