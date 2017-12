Polémica por la exención de tasas a teatros y cines: Rottemberg, ofendido con el gobierno municipal

A pesar de la enérgica defensa que el Municipio realizó por la quita de exenciones de tasas a los teatros y cines de la ciudad, la Provincia en las últimas horas del jueves pidió al Ejecutivo de Carlos Arroyo que revea tal decisión y mantuviera sin pagar la TSU a los empresarios dueños de las salas de espectáculos.

Pero en el medio de la discusión por la quita del impuesto, el secretario de Finanzas Hernán Mourelle argumentó: “No me parece lógico que los jubilados o los docentes paguen TSU y los propietarios de teatros, millonarios, no la paguen“.

Esta discusión que se dio en el Concejo Deliberante dejó una herida difícil de cerrar para Carlos Rottemberg, que en diálogo con 0223 consideró que los dichos del funcionario de Carlos Arroyo “fueron una ofensa” y "un empujoncito para dejar la ciudad”.

“Me mantengo fuera de toda esta ida y vuelta y sólo me queda decir que siento que la ofensa no se negocia y no tiene precio. El término con que se refirió a nosotros me preocupa mucho más que cualquier exención al teatro, cuando un funcionario (sin nombrar a Hernán Mourelle) tuvo que dirigirse en la defensa de un impuesto, que yo comparto por otro lado. El tema impositivo pasó a segundo plano porque tengo muy en claro el rol de nuestra actividad. Reitero que no estoy hablando de dinero”, aclaró Rottemberg.

"Estoy festejando las 40 temporadas planteándome si es un festejo y un cierre”

Consultado acerca si por esta polémica frase evalúa dejar la ciudad, Rottemberg contestó: “Hace 4 años vendí el Teatro Corrientes y empecé a desarmar la empresa, porque desde ahí que los números no cierran. Pero lo de ayer fue un empujoncito más. De hecho estoy festejando las 40 temporadas planteándome si es un festejo y un cierre”, se lamentó.

“No me subo al caballito de si vamos a seguir exentos. Es simplemente una ofensa de un alto funcionario de la ciudad que yo por lo menos no voy a aceptar. Y no me sorprende lo impositivo sino lo de ayer, el termino de un funcionario justamente de este gobierno. No es personal, ni fue dirigido a una sola persona pero como parte de a quienes se dirigió, me asiste el derecho de defenderme. Lo que dijo cayó como peludo de regalo porque nadie antes había ofendido a nadie”, recordó Rottemberg.

Por último, consultado acerca de las expectativas para esta temporada teatral, Rottemberg prefirió no decir nada: "En estos días no tengo ánimo para contestar. Que sea lo que tenga que ser”,aseveró.