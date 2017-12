Alejandro Vicente: "Creemos haber llegado a un feliz entendimiento"

La historia llega a su fin. Sólo falta la firma que termine de confirmar lo que todos esperábamos, pero por las dudas hay que hablarlo en potencial, porque la novela fue mucho más larga de lo esperada. El secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, oficializó a 0223 que hay un acuerdo de palabra con la empresa Torneos y que en las próximas horas se realizará la firma del contrato formal para que el José María Minella mantenga el tradicional fútbol de verano, con la presencia de Aldosivi y con el Boca-River el 21 de enero como máxima atracción.

-Se terminó la novela, podemos confirmar que habrá fútbol de verano.

-Estamos a punto de poder suscribir el contrato, pero ya hubo un acuerdo con la empresa Torneos para tener el fútbol de verano, con un formato distinto al que habitualmente había, ya no con un torneo, sino con partidos que van a afrontar equipos grandes del fútbol nacional y se suma Aldosivi, como representante local, lo que va a generar atracción en los turistas y los marplatenses. Fueron negociaciones bastante arduas, pero lo que desde el Municipio buscamos en todo momento y creemos haber llegado a un feliz entendimiento, es reinvertir los recursos que provengan de la consesión del uso del José María Minella en refacciones y remodelaciones que son necesarias para ponerlo en valor

-Se demoró mucho el acuerdo, ¿se pueden conocer detalles o montos del mismo?

-Cuando esté firmado el contrato va a ser más apropiado dar a conocer el monto de la contratación para no provocar ningún inconveniente, lo que sí se incrementó respecto a lo que había sido la oferta inicial, porque el Municipio quería reinvertir ese dinero en el José María Minella, en lugares indispensables como son las tribunas, vestuarios, baños del público y protagonistas, así lo hacemos más confortable. Además, tenemos que pensar en un estadio a largo o mediano plazo, tal como está, no está adaptado a las exigencias de la FIFA para partidos internacionales, por ejemplo los micros que transportan a las delegaciones a la cancha no pueden llegar a los vestuarios, entonces eso nos impide poder albergar más partidos internacionales y lo que estamos pensando a partir de esta contratación es encontrar un modo para que siga estando en uso y, a su vez, realizar las remodelaciones necesarias que nos permita ser escenario de partidos internacionales, ser atractivo con la presencia de la Selección Nacional, que hoy juega en distintos puntos del país, pero por estas cuestiones no se ha presentado en nuestra ciudad.

-¿Además de la competencia internacional amistosa, las mejoras apuntan también a la posibilidad del Mundial 2030?

Sería un sueño hermoso poder pensar nuevamente a Mar del Plata como sede mundialista, no sólo como municipio, sino también como lugar de la región sudeste bonaerense tener el Mundoal 2030 sería fantástico.. Y si tenemos que trabajar en ese camnio, creo que vamos a estar de acuerdo todos los sectores políticos, sociales, económicos de la ciudad, porque va a ser de suma trascendencia.