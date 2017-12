La "batalla final": Círculo y Kimberley definen el campeón 2017

No hay mejor plan para el sábado a la tarde, que preparar el equipo de mate y agarrar la ruta 88 camino a Nicanor Otamendi. Allí, no sólo se jugará un partido de fútbol, sino que esos 90 minutos permitirán conocer al campeón de la temporada 2017 de la Liga Marplatense de Fútbol. Y ese encuentro tiene muchos condimentos, por la rivalidad que se potenció en el Federal B, la paridad reinante entre los dos equipos y una tensión que le agrega dramatismo a la definición. En ese contexto, desde las 17, Círculo Deportivo y Kimberley irán por la corona del "Alejandro Víctor Giuntini", en el segundo tiempo de una serie que está igualada 2 a 2. En caso de no sacarse ventajas, tendrán que recurrir a los penales.

Es muy difícil saber que es lo que puede pasar en el "Guillermo Trama". Además de los 22 protagonistas, tendrá una participación importante el árbitro Franco Campagnoli, que tendrá que saber cómo llevar un encuentro que ya se palpita caliente de antemano y en el que tendrá que tener "muñeca" para que no se desvirtúe ni se le escape de las manos. En la ida, ya hubo roces y cada pelota la disputaron como si fuera la última, cosa que se repetirá en Otamendi, con el nerviosismo y la ansiedad de ambos de quedarse con el ansiado título.

En lo estrictamente futbolístico, tampoco hay un favorito. Porque en los primeros 90', Kimberley siempre fue el que intentó tomar la iniciativa, pero le costó sortear el buen trabajo defensivo, a partir de la mitad de la cancha, de los dirigidos por Alexis Matteo. El remate de media distancia y la pelota parada, terminaron siendo las principales armas del "dragón" para llegar con peligro al arco de Del Curto. Con menos posesión de pelota, Círculo Deportivo fue más peligroso, elaboró las mejores situaciones de gol y es una amenaza cada vez que se acerca al área de Barucco.

Ambos equipos podrían introducir una sola modificación y ambas en el mediocampo, que le puede agregar mayor combate a una lucha que ambos entrenadores saben que es la que puede inclinar la balanza. Mariano Mignini recupera a un soldado indispensable como es Juan Manuel Rodríguez Rendón, que cumplió con la fecha de suspensión y reemplazaría a Lautaro García. Además, ya está en condiciones de reaparecer Gonzalo Gómez, que fue al banco en la ida, pero estaba falto de ritmo y habrá que esperar para ver si lo manda desde el arranque o mantiene a Marcos Rondanina. En el dueño de casa, la única variante será el ingreso de Silvio Vedda por Federico Gabarain, que le aportará aún más equlibrio a la mitad de la cancha y permitirá que DIego Hidalgo se pueda soltar más a jugar.

No hay mañana. A las 19 ó 19.30 si no se sacan diferencias y tienen que dirimir desde los doce pasos, en Nicanor Otamendi estará el nuevo campeón. Círculo festejó en 2015 y quiere recuperar esa corona. Kimberley es el actual monarca y buscará retenerlo, no sólo para alcanzar el siempre difícil bicampeonato, sino también para superar a Quilmes y convertirse en el más ganador de la Liga Marplatense de Fütbol. La mesa está servida, no hay mejor plan. Si tenías alguna duda, estás a tiempo, hay promesa de buen espectáculo en el "Guillermo Trama" desde las 17.