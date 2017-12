Macri: "Los jubilados cobrarán en 2018 entre un 4 o 6 % más que la inflación"

El presidente Mauricio Macri aseguró este viernes que los jubilados cobrarán el próximo año "entre 4 o 6% más que la inflación" con la nueva reforma previsional y habló que hay "una intencionalidad política" cuando se cuestiona esta iniciativa.

"La fórmula no se puede medir por lo que pase en un año, pero estamos seguros que en 2018 los jubilados van a cobrar entre 4 y 6% más que la inflación", señaló Macri en una entrevista con el conductor Alejandro Fantino.

En esa línea, el Presidente remarcó que el Gobierno "no le sacó plata" a los pensionados, y que con la nueva legislación busca "protegerlos".

"Hubo una intencionalidad política contra la ley. La fórmula anterior era un engendro que se basaba en las mentiras que antes difundía el Indec. Tenemos que proteger a los jubilados de la inflación porque esa es la batalla más importante que estamos librado los argentinos", remarcó.

Respecto al apoyo dado por los gobernadores a la ley y al denominado Pacto fiscal, Macri reconoció: "hubo de todo. Hubo gobernadores que cumplieron con su compromiso y otros que no. Yo a los que no, la verdad es que les digo, que a mí me educaron que lo que uno firma, si vos diste tu palabra, es para cumplirlo".

En una parte de la entrevista, Fantino le preguntó: ¿Hay sueños de helicópteros, de que se vayan en helicóptero antes de terminar el mandato? De sindicatos, parte del peronismo, del kirchnerismo… y Macri respondió: "Ellos lo han tenido y tienen ese tipo de sueños, yo no los tengo. Yo tengo una responsabilidad y la estoy llevando a cabo. Nosotros vamos a terminar nuestro gobierno como corresponde”.

Por último, Macri se refirió al gasto público y al déficit y expresó: "Ojalá que los argentinos vayamos internalizando que aquellos gobernantes que gastan mucho más que los impuestos que nosotros pagamos, son malos gobernantes. Nosotros también estamos lejos, todavía, porque quisimos ser graduales".

"Hay un sector que dice que somos ajustadores seriales y otro que somos kirchnerismo de buenos modales. Nosotros estamos yendo por el medio. Somos gente que entendemos el problema, no lo negamos y queremos un país que tenga equilibrio en todo y cuando vos tenés equilibrio fiscal, no dependés de nadie", concluyó.

La detención de exfuncionarios kirchneristas

Asimismo el Presidente rechazó que su Gobierno se entrometa en las causas judiciales contra el kirchnerismo: "Hay cero mano nuestra. Cero barra cero. El único mensaje que he transmitido es que no quiero más impunidad. Es más, he recibido muchas críticas porque se decía que había un pacto de impunidad con Cristina. Una locura".

"Si alguno de mi equipo comete un delito yo mismo lo voy a denunciar. La ley debe ser igual para todos. Mientras más responsabilidad tengas con más rigor tiene que aplicarse la ley. Velo todos los días por asegurarme que mi equipo esté comprometido de verdad", sostuvo Macri.