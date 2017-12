"Franchu" Feuillassier: "Mi sueño es jugar con la camiseta argentina"

Con la humildad que lo caracteriza y los pies sobre la tierra, nadie que se cruce a Francisco Feuillassier puede adivinar que juega en el Real Madrid, que tuvo la oportunidad de debutar en la Copa del Rey, que fue de pretemporada a Estados Unidos con el plantel de Zinedine Zidane, que brilló en las juveniles "merengue" y ahora lo hace en el Castilla. Aunque se fue a los once años, hay algo que tiene muy claro y es que nunca se tiene que olvidar sus raíces. Entonces, el domingo pasado apenas llegó a la ciudad fue a la fiesta de fin de año del Club Cadetes y este jueves, junto a otros jugadores surgidos del club, estuvo en la sede tricolor para hablar con los chicos de las inferiores, contarle su experiencia y se prestó al diálogo con 0223 para expresar sus sensaciones y dejar bien en claro cuál es su sueño.

Lejos de ir a cumplir un trámite, "Franchu" fue a Cadetes porque le hace bien. Fue el primero en llegar de los invitados y el último en irse, vuelve poco por cuestiones profesionales y le cuesta despegarse de los recuerdos, los amigos, la infancia. "Son mis orígenes, es el club que amé y siempre voy a amar. Donde me críe, el club que me enseñó a ser persona y a ser un inicio de futbolista o de chico que juega al fútbol, y siempre me gusta venir a visitarlo, me llevo una alegría enorme para Madrid con una sensación buenísima", fue lo primero que contó, quien por una cuestión contractual no puede brindar entrevistas en profundidad sobre su presente en el Real Madrid, pero que tuvo la amabilidad de atender a los medios de su ciudad y, lo único que mencionó de su equipo, es que "trato de aprender todos los días de los compañeros que tengo, son los mejores del mundo y trabajan con humildad y dedicación".

Al igual que los casi 40 nenes que lo miraban azorados y sueñan ser como él, sus primeras gambetas, sus primeros goles, sus primeras corridas las hizo en ese parquet de la calle San Juan, donde pasó largas horas entre los 6 y los 11 años. Por eso, si bien no se cree un ejemplo, sabe que para los niños lo es e intentó explicarles que "ellos son el motor de Cadetes, que puedan ver que a través del esfuerzo, del entrenamiento, pueden llegar a donde ellos quieran, contarles mi experiencia, y que le metan para adelante que cualquiera tiene su oportunidad". Y remarcó que "lo más importante es la ilusión, las ganas de trabajar, estar siempre dispuesto a aprender, eso es lo más importante y lo básico para poder llegar a donde ellos quieren".

Son pocos días en la ciudad, llegó el 17 y el martes ya pega la vuelta para retornar a los entrenamientos con el Real Madrid Castilla, equipo de la segunda división que dirige el exmediocampista de River, Santiago "Indiecito" Solari. Por eso, trata de aprovechar al máximo las horas en la ciudad. "Dos de mis mejores amigos que este año se fueron a vivir a Madrid, pero tengo muchos amigos y conocidos acá, parte de la familia, cada vez que vengo me llevo una alegría porque son mis raíces, me encanta venir a mi ciudad que es la más linda de Argentina y trato de disfrutar estos días, que aunque sean poco los aprovecho al máximo", señaló.

Por último, la pregunta obligada era sobre la Selección Argentina. Hasta el momento, Feuillassier no se había expresado hasta el momento, pero sí su padre José, que en una charla con 0223 aseguró que el sueño de su hijo era vestir la camiseta albiceleste. Pero por si la palabra del padre no alcanzaba, fue el propio "Franchu" el que dejó bien clara su postura al respecto: "Se hablan muchas cosas, pero lo cierto es que mi prioridad es Argentina, siempre estoy dispuesto a jugar para la Selección, es el país que quiero representar, pero no puedo prometer nada porque esto en la vida y en el fútbol hay muchas vueltas, y si te digo algo ahora, quizá mañana pasa otra. Entonces, lo único que puedo decir es que mi prioridad y lo que yo amo, mi sueño es jugar con la camiseta de la Selección Argentina", aseveró