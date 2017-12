Gasoducto Atlántico: “Termina el 2017 y no hay inicio de obra, no está claro qué sucede”

“No sabemos nada. Las fechas están pasadas, las obras están adjudicadas, pero no hay respuestas ni del Ministerio de Infraestructura ni del Ministerio del Interior”. Diego Peláez observa el mismo escenario que meses atrás en torno a la construcción del esperado Gasoducto Atlántico. Sin datos que brindar sobre el inicio de obra, para el director saliente del Colegio de Técnicos distrito V de la provincia de Buenos Aires solo queda “desear que el 2018 sí sea el año en que se ponga en marcha”.

La situación, que afecta no sólo al sector de la construcción, “ya tiene resuelto el armado de la parte jurídica, una vez adjudicadas, generalmente entre 45 y 60 días posteriores las obras suelen arrancar, pero en este caso no fue así”, explicó Peláez.

“Primero nos dijeron que tenían que pasar las elecciones y ahora no sabemos si es que quieren esperar al año que viene por una cuestión presupuestaria, solo podemos suponer, no sabemos nada, esperamos que en el transcurso del 2018 finalmente se inicie”, reiteró el dirigente.

En esa línea, el referente del Colegio de Técnicos en el sudeste bonaerense reconoció: “Este no es el mejor escenario, a medida que pasa el tiempo, el marco de previsibilidad que nos gustaría tener no existe. No está claro porque no arrancan las obras”, especificó.

“Deseamos empezar para recuperar algunas premisas estratégicas en el desarrollo de la región. Esto nos sigue poniendo en un camino sinuoso del que no terminanos de salir. Hay una demanda de vivienda que queremos atender y porque ese gasoducto motorizaría la industria, por eso es estratégico”, recordó.