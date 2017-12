Juan Esnaider: "Feuillassier tiene un margen de crecimiento enorme"

Aunque la exposición pública no fue nunca una de sus cosas preferidas, hay algo que a Juan Eduardo Esnaider lo puede y, cuando está en Mar del Plata y así lo requiere la situación, él va a decir presente: el club Cadetes de San Martín. Es su segunda casa, es el lugar donde se crío, "donde me inculcaron valores de vida que intentamos transmitir a los chicos que fueron surgiendo" y afirma con convicción que es imposible pasar por el club de calle San Juan y no volver. El reencuentro con amigos, la posibilidad de contarle algo de su experiencia a los más chicos, su humildad para ponerse a un costado y dejar en el centro del protagonismo a los jugadores actuales ("estos chicos a mí no me vieron jugar", aseguró). El exjugador de Real Madrid, entre otros, fue una de las glorias que estuvo presente en la conferencia de prensa que realizó el "tricolor", evitó hablar mucho en ese lugar, pero después se tomó un ratito para contarle a 0223 sobre sus ganas de siempre de volver a apostar al proyecto, su experiencia soñada en Japón y cómo juega, qué tiene y qué le falta a Francisco Feuillassier, el juvenil surgido del parquet de la sede de Cadetes que se codea con las grandes figuras mundiales del Real Madrid.

-¿Qué sensaciones te genera, una vez más, volver a tu casa, ver que el club siga creciendo?

-Para mí ya es un orgullo que los chicos que han pasado por Cadetes vuelvan y que el club siga teniendo ese sentido de pertenencia que hemos tenido todos los que hemos jugado, porque yo lo siento así y siempre volvemos con la familia, con los amigos, eso ya es importante. Después hay otra parte más profesional que es ver a los futbolistas lograr el objetivo que se plantearon, o que nos plantamos, porque ahí sí es verdad que yo siempre quise que ellos jugasen al fútbol a nivel profesional. Entonces tengo el doble orgullo de que ellos se sientan parte de esto y que vuelvan a casa más allá de donde esten jugando, que los chicos los vean, y por otro lado el orgullo de que aportamos para que ellos hoy sean jugadores profesionales. Siempre volví y cuando hay un evento de estos mucho más.

-También debe ser importante que ya sin una cabeza de proyecto tan fuerte como fue la tuya en su momento, el club siga manteniendo una línea, continuando un proceso, siempre apostando a los juveniles.

-Yo creo que hacen magia los dirigentes para sostener el club, porque yo sé lo que cuesta porque lo hice, me costó mucho, sé lo que sale, no sólo en lo económico sino también en lo social, entonces a la gente que está al frente del club siempre le digo lo mismo, que hacen magia para sostenerlo. Siempre estamos abiertos a buscar posibilidades para ayudar, seguimos estando en esa, yo sigo tratando de aportar gente que nos pueda ayudar en lo económico, en lo deportivo. Vamos a ver si puedo "engañar" a alguno para que se meta conmigo otra vez para hacer algo acá.

-Es más fuerte que vos, siempre tenés ganas de estar cerca del club.

-Es imposible renunciar a esto, es muy lindo ver la evolución de los chicos, que hayan empezado de tan chiquitos, porque encima estos casos han sido así. Porque ves a Martín Mantovani jugando en el Leganés pero vino de más grande, lo mismo que Federico Azcarate, pero hay muchos que han pasado menos. Pero estos no, estos salieron de acá, empezaron en este gimnasio y esa evolución de los chicos es fantásticas, yo no tengo más que ganas de aportar cosas, es la mayor satisfacción ver cómo crecen los chicos, siempre que puedo trato de buscar soluciones pero no siempre se puede

-No deja de sorprender la humildad de Feuillassier, llegó a Mar del Plata y fue a la fiesta de Cadetes, vino acá y es uno más, siempre bien predispuesto. ¿Le tuviste que explicar algo de lo que es estar en el Real Madrid?

-Porque él es así, cuando nosotros hablamos del sentido de pertenencia que tiene este club, eso ayuda, los chicos te lo dicen. Los valores que hemos promovido y que otros lo han hecho conmigo son importantes. Que los pibes se crean que son jugadores de fútbol, pero que no se la crean, es es buenísimo. Estos pibes son del club, es imposible que este chico no salude a un nene de Cadetes o a otra persona, o que no tenga humildad, porque salió de acá.

-Y desde lo futbolístico, acá lo vimos poco. ¿Qué no podés decir de sus características y cuál es su techo?

Él cambió mucho su forma de jugar, jugaba mucho más por dentro, era más volantes ofensivo pero no dejaba de ser un mediocampista, allá se transformó mucho más en extremo, ha evolucionado muchísimo desde lo físico, está más rápido, más fuerte, tiene un uno contra uno bueno. Yo creo que tiene que tener un poquito más de vocación de cara al gol, yo lo he hablado con él, creo que tiene que tratar de enfocarse y ser un poco más egoista para llegar al gol porque lo va a ayudar en su carrera, pero tiene un margen de crecimiento enorme.

-Cuando te preguntaron por tu experiencia en Japón, lo describiste como un lugar extraordinario. ¿Eso resume cómo fue tu primer año allá?

-Si me pongo a hablarte de la experiencia de un año en Japón no tenemos tiempo. Sólo te puedo decir que es extraordinario, que estoy feliz, que me queda un año más de contrato con la posibilidad de seguir y seguramente la aceptaré, pero es muy largo y muy lindo, muy enrriquecedor, a mí me ha llenado de experiencias. Yo creí que de fútbol ya conocía todo, lo que podía hacerse y ahora me encuentro en un lugar que no conocía, que me inspira a seguir aprendiendo, a conocerlos más a ellos porque no es fácil, es una sociedad muy distinta a a nuestra. La barrera cultural es terrible, pero para mí es una experiencia fantástica y espero seguir viviéndola, ha sido un año extraordinario y va a ser mejor el siguiente. Vas con mucha incertidumbre por el desconocimiento, por la ignorancia de cómo sería el fútbol, de cómo serían los estadios, y allá te encontrás con unos espectáculos bárbaros, canchas de primer nivel, un fútbol para descubrir y un país para descubrir. En lo futbolístico están en el Mundial, salen cada vez más jugadores que se van a Europa y van a seguir apareciendo porque se está trabajando en eso, ojalá yo pueda ayudar y ser partícipe de esa evolución.