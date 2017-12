Duerme con un cuchillo bajo la almohada porque teme que su expareja la mate

Ivana (42) y Carlos (57) llevaban poco menos de un año de novios cuando decidieron convivir. Entonces, cada uno dejó su casa y la pareja junto a sus seis perros se mudaron a una vivienda en el Bosque Peralta Ramos. Ese día, hace apenas cuatro meses atrás, empezaba la pesadilla de Ivana.

Si bien al principio todo marchaba bien, la mujer notó que Carlos Paredes, propietario de una la cadena de panaderías Nonna Lucía, tenía modos o actitudes violentas con su nieta y otros familiares. Pronto llegó su turno: comenzó a maltratarla, a insultarla por temas menores y hasta la engañó con al menos cinco mujeres. Ante esta situación, Ivana puso fin a la relación aunque acordaron continuar en la misma casa hasta que ella encontrara un lugar donde vivir.

Sin embargo, el plan inicial volvió a fallar: el sábado 9 de diciembre Paredes le torció una muñeca tras una violenta discusión y nueve días más tarde fue aún más lejos al propinarle una brutal paliza que la dejó con hematomas en todo el cuerpo y un oído perforado.

“Volví a mi casa a dormir, eran las 2 de la mañana y estaba ahí, esperándome para preguntarme con quién me había encamado. Al ver que se ponía más agresivo, subí las escaleras para irme a mi habitación pero él me siguió, me encerró y me golpeó en la cara y en todo el cuerpo. Yo estaba tan desesperada que en un momento pensé en que sólo me podía salvar si me tiraba por la ventana”, contó este martes en diálogo con 0223.

Pero esa, al final, sería una escena de película de terror que vivió Ivana durante una madrugada de diciembre en pleno Bosque Peralta Ramos. “En un momento pude zafarme de sus brazos e intenté abrir la puerta de la habitación que había cerrado con llave, pero enseguida me agarró del pelo y así me bajó por las escaleras”, detalló.

Según su relato, una vez en la planta baja de la casa, Paredes siguió con los golpes e insultos. “En un momento, con mucho esfuerzo, logré correr y salir al patio tras romper una persiana. Estaba desesperada porque veía que buscaba un cuchillo en la cocina. Corrí unos 20 metros hasta el jardín de la vecina, pidiendo ayuda a gritos, mientras él me decía: hoy te limpio y nadie se entera”, agregó. Luego de tres intentos fallidos, una vecina que alcanzó a escuchar los gritos llamó a la policía.

Si bien radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y allí libraron una restricción para que el sujeto no se pudiera acercar ni tener ningún tipo de contacto con ella, Ivana aseguró que durante los últimos días recibió amenazas por mail y hasta mensajes de un número de teléfono anónimo; las cuales se acrecentaron a partir de que la mujer contó su historia a través de las redes sociales. “El día de Navidad lo empecé en la Comisaría de la Mujer, denunciándolo una vez más”, explicó.

“También me dieron un botón antipático pero tengo miedo de que se meta en mi casa y me mate, y aunque ahora vivo con toda mi familia, todavía duermo con un cuchillo debajo de la almohada para defenderme en caso de que llegue a aparecer”, aseguró.