Se viene una ola de calor: ¿cuáles son las mejores medidas preventivas?

-Reducir la exposición a altas temperaturas: usar gorros y en lo posible no exponerse al sol, usar poca ropa, liviana y clara. Usar pantalla solar.



-Asegurar una buena hidratación, sobre todo en bebés, niños, embarazadas, ancianos y deportistas.



-Implementar medidas para reducir la temperatura corporal: enfriar los ambientes, bañarse con agua fresca con frecuencia.



-No realizar actividades físicas intensas en horarios de sol intenso y con altas temperaturas.



-Aumentar los controles de presión arterial en ancianos y en quienes estén recibiendo tratamiento con antihipertensivos o diuréticos.



-Prestar atención a signos de deshidratación: bebé con llanto excesivo, disminución de la cantidad de orina, somnolencia, rechazo de los alimentos, hundimiento de los ojos, lengua seca.



-Golpe de calor: fiebre, somnolencia o excitación, presión baja, signos de deshidratación.



-Ofrecer bebidas con frecuencia a bebés y ancianos porque ellos no pueden expresarse fácilmente cuando tienen sed.