El mismo día que le dieron la tenencia, la mamá desapareció con su hijo: lo busca desesperadamente

Tras luchar durante más de un año, el miércoles 27 de diciembre pasado Mauro Poli logró que la justicia de Mar del Plata le otorgue la tenencia de su hijo de 5 años. Cuando fue a buscarlo a la casa de la mamá, los dos habían desaparecido sin dejar ningún rastro.

Las últimas 48 horas Mauro las vivió con desesperación por encontrar a Ezequiel, su hijo de 5 años. Se la pasó yendo de los juzgados a las comisarías de Mar del Plata en busca de respuestas a una decisión inexplicable.

"El viernes 22 de diciembre la jueza Adriana Rotonda, a cargo del juzgado de Familia N° 6, le otorgó la tenencia del nene al papá. La medida se tenía que hacer efectiva el miércoles 27 de diciembre, pero cuando fuimos a la vivienda de la mamá junto a Mauro y una asistente social, constatamos que no había nadie", explicó Fernanda Chávez, abogada de Poli.

"Cerraron las puertas de la casa y no quedó nadie. No me atienden el teléfono", aseguró Mauro a 0223 y dijo que teme por la integridad física de Ezequiel. "Por algo le sacaron la tenencia a la mamá, ella no está bien", agregó.

El joven desconoce por completo el paradero de su hijo y sólo pudo reconocer un hecho que le llamó la atención: "Me contó que la mamá le había regalado una bolsa de dormir para Navidad y que iba a hacer un viaje largo en colectivo".

"Estoy muy preocupado, puede pasar cualquier cosa en estas horas", remarcó el papá de Ezequiel.

Por orden de la justicia, la mujer no puede salir del país y tiene que reintegrar a su hijo al juzgado de Familia N° 6. Este viernes por la tarde, el joven junto a su abogada radicaron una denuncia de averiguación de paradero en la comisaría séptima de Mar del Plata.

"Si lo ves o podés ayudarme de alguna manera, comunicate al teléfono 0223-155969873", publicó Mauro en su cuenta de Facebook.