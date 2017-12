Familiares de los tripulantes del ARA San Juan piden que "se continúe la búsqueda de nuestros héroes"

Familiares de los tripulantes del ARA San Juan realizaron este domingo una caminata desde la Base Naval hasta el Casino Central reclamando que la Armada Argentina siga con el rescate del submarino y de sus 44 tripulantes, desaparecidos hace 18 días en aguas del Atlántico sur.

Marcela Moyano, esposa de Hernán Rodríguez, maquinista del submarino, afirmó que “le solicitamos al Gobierno nacional y, por medio de ellos, a la Armada Argentina que continúe con la búsqueda y rescate de nuestros héroes".

“Pedimos al pueblo marplatense, turistas y visitantes que nos acompañen en esta lucha que es muy triste para nosotros como familiares y para todo el pueblo argentino que desde hace días está en vilo", remarcó.

La zona del Casino Central estuvo cortada por la realización del Ironman Mar del Plata, la prueba de triatlón más exigente del mundo. La carrera comenzó en la tradicional playa Bristol, y los recorridos de las tres disciplinas se desarrollaron por los puntos más emblemáticos de la ciudad.

"Sabemos que en la zona del Casino Central está la competencia Ironman, pero vamos a demostrar que es más importante en Mar del Plata, si esta competencia o los 44 tripulantes del submarino", sostuvo Moyano.

Por su parte, el padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan cruzó este domingo por la mañana al vocero de la Armada, Enrique Balbi, durante la conferencia de prensa que brindó junto con el nuevo parte sobre la situación del submarino.

Luis Antonio Niz, padre del cabo principal Luis Alberto Niz, reclamó que desde la fuerza no le hicieron “ningún llamado” para mantenerlo informado. “Esperaba de la Armada una llamada. Y nada. Como padre, me interesa (saber) qué noticia hay. Eso es lo que me duele”, aseveró el familiar.

"Yo siempre esperé de la Armada una llamada, algo. Nunca (lo hicieron), por eso vine acá, porque soy el padre", agregó. Y volvió a asegurar que la fuerza militar tenía sus datos. "A siete días de lo que pasó me tomaron en Mar del Plata el número de teléfono -detalló-. Esperé una llamada y, bueno... Nada".

Niz también hizo referencia a las últimas charlas que había tenido con su hijo antes de que se embarcara. Y contó que esta semana tenía previsto contraer matrimonio. "Estaba contento porque se casaba", comentó.

Recordó que antes de sus viajes "le preguntaba qué hacían si (el submarino) se prendía fuego". Y que la respuesta era: "Papá, no te preocupes. Estamos preparados para todo". "'¿Y si falta aire?' 'Nos acostamos y nos quedamos ahí'. 'Estás loco', le decía yo", agregó Niz.

"Tengo mucha fe de que estén vivos. No pierdo la esperanza. Es triste todo, pero hay mucha fe", concluyó el padre del joven cabo principal.