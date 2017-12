Vidal en Mar Chiquita: “Me comprometí a recorrer toda la provincia nuevamente”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visitó el Hogar Emilia Moutier de General Pirán acompañada por el intendente Carlos Ronda, el secretario de Salud, Nicolás Marini y el director del Hogar, Pedro Pillelo.

En su recorrida, Vidal conoció las instalaciones donde residen los adultos mayores: la nueva sala informática, el comedor y la cocina, las habitaciones, y el salón de usos múltiples. Dialogó con cada residente del hogar y se interiorizó en las diferentes actividades que se llevan a cabo, como el programa “Salir es vivir”.

“Empecé mi recorrida por los 135 municipios, porque me comprometí a recorrer toda la provincia nuevamente. Me alegra mucho que el intendente me haya traído al hogar para conocer cómo trabajan. Es una institución con mucho amor, porque cuando uno llega a viejo quiere que lo cuiden, lo mimen y reconozcan el trabajo de toda la vida. Y en este lugar eso pasa”, manifestó la funcionaria.

Por otra parte, el jefe comunal de Mar Chiquita, agradeció una nueva visita de la gobernadora: “Para nosotros es un placer y orgullo tenerla acá. Estamos muy emocionados y comprometidos por el apoyo de la gobernadora hacia nuestra gestión. Los fondos que enviará provincia serán bien invertidos en el partido. Es fundamental para un intendente tener este respaldo”, indicó Ronda.

De la visita estuvieron presentes el Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, el coordinador de asuntos municipales para la 5ta sección electoral, Owen Fernández y funcionarios del gabinete del intendente Carlos Ronda.