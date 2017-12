Organizaciones sociales reclaman el aumento de los planes sociales

En el marco de una protesta a nivel nacional, el Polo Obrero realizó desde las primeras horas de la mañana un gran corte de tránsito sobre Luro e Hipólito Yrigoyen, solicitando al Estado el aumento de los planes sociales y reclamando al Municipio la entrega de un bono y una canasta navideña. La protesta se inició ayer a la tarde, con un acampe sobre Yrigoyen, frente a las puertas del palacio municipal. Ya cerca de las 11, los manifestantes levantaron el corte y las carpas apostadas sobre el asfalto.

En diálogo con 0223, Pablo Barragán, referente local del Polo Obrero, explicó que la protesta en 13 ciudades del país, “es por las políticas de ajuste a los trabajadores. Pedimos el aumento del monto de los programas sociales de trabajo del Estado. Actualmente está en $4.400 y supera los límites de la indigencia. Pedimos que se equipare al salario mínimo vital y móvil para que sea un paliativo para los compañeros”, razonó.

“También reclamamos que el gobierno tiene congelada la entrada a compañeros desocupados a estos programas. No solo para el Polo Obrero sino a todos los desocupados que necesiten asistencia del Estado. Necesitamos trabajo y como el trabajo no viene y se profundiza la crisis con el empleo, no nos queda otra que reclamar los planes sociales”, añadió.

Por último, Barragán solicitó la colaboración del Gobierno Nacional y del Municipio en la entrega de una canasta navideña y un bono, para afrontar las fiestas de fin de año. “No sólo para los compañeros sino también para los jubilados y las compañeras que tienen la Asignación Universal y que este año no van a poder cobrarla”, concluyó.