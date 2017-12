Submarino ARA San Juan: “Estamos en sintonía con lo que comunicó Aguad”

La Armada Argentina coincidió oficialmente este martes con el ministro de Defensa Oscar Aguad, quien en las últimas horas admitió que los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan están muertos, días después de reunirse en Mar del Plata con los familiares.

Balbi, cara visible de la Armada desde la desaparición del ARA San Juan, reconoció que desde la fuerza "estamos en sintonía con lo que comunicó el ministro" y de inmediato recordó que la fuerza ya había mencionado que las condiciones de la nave desaparecida hace 20 días eran "incompatibles con la vida humana".

Sobre la búsqueda del submarino, el jefe de Comunicación Institucional de la Armada informó que "no hay mayores novedades" y detalló que "en estos momentos" está siendo "inspeccionado" un "objeto o alteración del fondo marino" que podría ser metálico o no y que fue detectado "hace unos días" por el buque Cabo de Hornos de la Armada de Chile.

"Las condiciones meteorológicas han mejorado. Esto permitió lo que ayer no se pudo realizar, la inspección del ARA Islas Malvinas, que tiene todo el equipamiento ruso el Panther Plus, que llega hasta los mil metros", sostuvo. "En estos momentos se encuentra inspeccionando ese objeto o alteración de fondo, que puede ser metálico o no metálico, que detectó hace unos días el buque oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile y que se encuentra a 940 metros", detalló Balbi.