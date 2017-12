La Liga de Amas de Casa tiene más de 70 reclamos por facturas “impagables”: algunas superan los $10.000

Hace varias semanas que la oficina de la Liga de Amas de Casa, de Moreno 3546, abre con una cola de gente, que desde temprano se acerca para que alguien de la ONG pueda explicarle las razones del "desmedido" aumento de la boleta de gas, de luz y en menores casos del agua.

“Brindamos asesoramiento a nuestros socios y las que no lo son, para que las empresas puedan darle un plan de pagos. Porque hay muchas facturas de 6.000,8.000 y hasta una de 10.461 pesos de gas, que la gente verdaderamente no las puede pagar”, afirmó Marisa Sánchez, referente de la Liga de Amas de Casa en diálogo con 0223.

En esa línea, la referente de la ONG local sostuvo que estos desmedidos montos “son una locura: no sé cómo la gente va a poder pagar, ya ni en cuotas las boletas para el próximo invierno, porque tendremos no sólo la suba de diciembre, cuyas boletas llegarán en enero, sino también las de abril”, se preguntó.

“Tratamos de asesorar a la gente, a aquellos que no tienen internet o los que no saben cómo hacer el reclamo a Edea o Camuzzi. O ayudarlos a acceder a la tarifa social, que es una gran ayuda porque pagan el metro cúbico del gas a $0,86. Ahora tenemos por día unas 70 personas que se acercan a la Liga, sobretodo después de la medida de cobrar el 50% de la boleta de gas en el período de invierno después de las elecciones. Y lamentablemente cada vez tenemos más reclamos por las facturas de luz y de Obras Sanitarias. La gente no sabe cómo va a poder pagar estos valores que son en muchos casos confiscatorios”, concluyó Sánchez.