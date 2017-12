Impulsan un amparo para que la suba del gas no supere los aumentos de sueldo

Luego de una catarata de amparos judiciales que realizaron diferentes asociaciones de consumidores argentinos, en 2016, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación dio marcha atrás con un aumento "impagable" en las tarifas de gas del 2000% y aprobó finalmente un incremento "escalofriante" de entre el 400 y 500%. Frente a ese panorama, desde la Asociación Civil de Consumidores "Defendete" iniciaron hace seis meses una medida cautelar que hace menos de 15 días debieron ampliar al nuevo aumento del 50% en el cuadro tarifario que fue aprobado.

"La medida cautelar plantea suspender los aumentos y ajustarlos a los ingresos de la población", resumió en diálogo con 0223, el abogado Juan Ignacio Marceillac, responsable de la entidad, y explicó que el año anterior ese ingreso fue en promedio del 27%. "Y en 2019 los cálculos dieron apenas un 19%", indicó.

Los valores fueron calculados teniendo en cuenta los aumentos de los sueldos de trabajadores formales tanto del sistema público como privado , las jubilaciones y los planes sociales.

"Es evidentemente irracional pensar que una persona que su sueldo subió esos valores pueda pagar una factura con un incremento del 600%", sostuvo Marceillac y explicó que "hay que tener en cuenta que el 50% que se verá a partir de los consumos del 1 de diciembre, se suma al 400% anterior".

Como otros amparos judiciales, el de "Defendete" está siendo tratado en un juzgado de la localidad de Junín, y se cree que en el trascurso de esta semana habrá alguna resolución.

"No estamos en desacuerdo con que haya un reajuste del cuadro tarifario, pero debe cumplir un grado de racionalidad y con los requisitos de gradualidad", dijo y afirmó: "Es evidente el desacople con los sueldos de los usuarios, hay personas a las que le vino una factura de $4 mil o de $10 mil. "¿Cómo van a poder pagar eso?", se preguntó el abogado y concluyó: "Es contraproducente porque va a haber un grado de morosidad altísimo porque no es que no quieran pagarlo, no van a poder".