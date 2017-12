ATE, CTA Autónoma, el PO y la AJB unieron sus reclamos y colapsaron el microcentro

Una numerosa unión de protestas sociales tuvo lugar este miércoles al mediodía en el microcentro marplatense, con la participación de diversos gremios y organizaciones sociales que se reunieron en torno al municipio para visibilizar sus reclamos.

El Polo Obrero, la Asociación de Trabajadores del Estado, la CTA Autónoma, diversos agentes de propaganda médica, afiliados al Sindicato de Obreros Navales y varios trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense se congregaron en la esquina de avenida Luro e Hipólito Yrigoyen luego de movilizarse por distintos lugares del microcentro.

Pablo Barragán, referente del PO, dialogó con 0223 sobre la manifestación local del espacio que a nivel nacional desarrolló en forma simultánea trece concentraciones en todo el país. “Lo hacemos ante la falta de respuesta del gobierno y sus políticas de ajuste. Reclamamos el aumento del monto de los programas de trabajo del Estado. Actualmente están en 4.400 pesos, lejos de ser un paliativo, ronda los índices de la indigencia. Reclamamos que se equiparen con el salario mínimo, vital y móvil, además de pedir por la apertura de más planes sociales, desde diciembre el gobierno tiene congelado el ingreso de compañeros desocupados a estos programas, y no solo para el Polo Obrero. Nosotros lo que necesitamos es trabajo, pero como no llega y la crisis del empleo se profundiza, no nos queda otra que reclamar planes sociales”, sentenció.

Por su lado, Diego Lencinas, de la CTA Autónoma, analizó en conversación con este medio la necesidad de unificar los reclamos. “Esta protesta nace a partir del intento del gobierno de avanzar con las reformas previsional, laboral, la fiscal, en salud, en educación. Ante esta situación, desde la CTA Autónoma decidimos salir a la calle, con paro y movilización. Creemos necesaria la unidad en la calle con todos los sectores que quieran dar los esfuerzos necesarios para frenar el intento del gobierno nacional de quitarnos los derechos que tanto nos contó conseguir”, graficó el gremialista.

Al respecto de la situación de oposición al actual gobierno, Lencinas admitió: “Este es un escenario muy complicado, de hecho por eso gobierna quién nos gobierna, por las debilidades que tenemos en el campo popular, no logramos generar una síntesis política que nos enamore y por la cual militar. El objetivo tiene que ser la unidad para dar la pelea”, aseguró Lencinas.

Por último también habló con la prensa Ezequiel Navarro, del gremio ATE, quien sumó su análisis a la situación socio-económica de la Argentina: “En el día de hoy estamos realizando un paro nacional con los trabajadores de los tres Estados, rechazando este proyecto de reforma laboral que claramente nos perjudica, y no solo a los estatales, también a los privados. Hay una reforma impositiva que es muy preocupante y un abandono a partir de la cancelación del funcionamiento de muchos programas de asistencia”, detalló.

En la Asociación de Trabajadores del Estado, preocupa particularmente “que estemos ya en el mes de diciembre y no hayamos podido conversar sobre el pase a planta permanente de muchos trabajadores”, describió Navarro. Además, el sindicalista avisó que el gobierno no brinda respuestas “ni por la renovación de los contratos temporarios, situación que año a año nos preocupa, ni por el plan de recortar 35 mil puestos de trabajo durante el 2018 en organismos nacionales”, concluyó.