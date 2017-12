El Seleccionado de Seven viajó con 10 debutantes

Este miércoles por la noche el Seleccionado de Seven de Mar del Plata emprendió camino a Paraná, en donde el viernes y sábado disputará una nueva edición del Seven de la República que organiza la UAR, con la presencia de varios juveniles y 10 chicos que debutarán en este certamen anual. Será, sin dudas, una edición atípica para el Trébol, ya que casi todo el plantel debutará en este certamen, incluidos los entrenadores, Ignacio Vallejo y Mariano Abate.

Es que la muy buena actuación del Seleccionado Mayor, que obtuvo las cinco victorias en el Campeonato Argentino y jugará el 16 de Diciembre la promoción ante Rosario por un lugar en la Zona Campeonato, hizo que no esté ningún jugador disponible para el Seven y, generalmente, todos los Seleccionados del país de juego reducido se nutren casi en su totalidad, por los jugadores del Mayor.

Ante la imposibilidad de contar con jugadores con basta experiencia en el Seven de la República, Mar del Plata contará con 10 jugadores que tendrán su primera experiencia en Paraná, algunos que ni siquiera en juveniles o algún que otro Seleccionado utilizaron la camiseta del Trébol.

Los únicos que ya disputaron este certamen son el jugador de Biguá, Hernán Ebrett (en 2014) y el tercera línea de Universitario, Francisco Carricart (en 2016). Además, Leopoldo Branderiz, José Estevez, Federico De Leonardis, Juan Cruz Tejerina y Benjamín García, disputaron con Mar del Plata el Seven Fernando Varela.

Un dato saliente es la presencia de Joaquín García Argibay y Pedro Hernández, quienes este año fueron los wines del Seleccionado Juvenil y tendrán su oportunidad con la camiseta del Mayor del Seven. También utilizó la camiseta del Trébol en Juveniles el fullback de Los 50, Jacinto Arrondo.

Por su parte Juan Francisco Bertucci y Gastón García Argibay por primera vez tendrán la chance de utilizar la camiseta del Seleccionado de Mar del Plata.

Mar del Plata emprenderá el viaje a Paraná este miércoles por la noche, para poder entrenar el jueves y llegar lo mejor posible a la competencia.

El Trébol integra la Zona 2 y su primer partido será el viernes, a las 11:40 ante Lagos del Sur. Luego por la tarde enfrentará a Tierra del Fuego (17:00) y cerrará ante el poderoso Seleccionado de Buenos Aires (19:00).

Uno de los entrenadores del Trébol, Ignacio Vallejo, contó que "Para armar el plantel nos basamos en las plataformas en las cuales se trabajó el año pasado, sumado a la información desde los Centros de Tandil y Mar del Plata, además de lo que relevamos en el Seven Oficial de la Unión".

En cuanto a no poder contar con los jugadores del Seleccionado Mayor, el entrenador de Uni opinó que "nos da la posibilidad de ver nuevos jugadores, tenemos muchos jóvenes en el plantel, lo cual es bueno para que sumen experiencia y que el año que viene podamos empezar a trabajar con más tiempo y con una plataforma de jugadores amplia".

En cuanto a sus rivales y las posibilidades de Mar del Plata, Nacho expresó que "La zona es con un muy buen nivel técnico, esperamos estar a la altura con los jugadores que convocamos, nos faltará experiencia, casi todos juveniles, pero apostamos al futuro, al proyecto de la Unión con el Seven. Las expectativas son las mejores, llevar al Trébol lo más alto que se pueda, se que los jugadores dejarán todo dentro de la cancha".

Por su parte uno de los jugadores con más experiencia en la modalidad, José Estevez, opinó que "Fueron pocas las semanas de entrenamiento que tuvimos, pero creo que supimos aprovecharlas, por lo menos para tener algunas jugadas que todos las sepamos, e ir conociéndonos un poco más".

Sobre las expectativas para el certamen, el centro de Universitario contó que "Es un equipo muy joven y está bueno porque estamos todos con ganas de ir al Seven, sabemos que es un torneo muy importante y competitivo, la verdad no pusimos una meta, simplemente ir y jugar, creemos que tenemos equipo para hacerle partido a cualquiera, sólo depende de nosotros".

En lo personal será la primera vez que Estevez jugará el Seven de La República y además será el capitán del equipo; "La verdad algo increíble, nunca lo jugué y siempre me hablaron muy bien de este Seven, era una cuenta pendiente que tenía, y la verdad contento de poder cumplirla, esperemos hacer un buen papel. Tenemos una buena zona, Tierra del Fuego y Lagos del Sur sabemos que son equipos complicados pero se les puede ganar, vamos a apuntar primero a ganarle a ellos y por ultimo jugaremos contra URBA, que en mi opinión es el mejor equipo, así que nos va a venir bien para medirnos en lo personal y como equipo".