Celeste González: "Con estar en la lista soy feliz"

Celeste González es, en Belgrano, una pieza clave. Juega de "9", es la goleadora y además hizo el tanto con el que su equipo se coronó campeón por segunda vez en la categoría Sub 16 de la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires. En la Selección que afronta la Liga de Desarrollo organizada por la Confederación Sudamericana y la AFA, su rol es distinto. No tiene tanto protagonismo pero sabe que el equipo está por encima de las individualidades y entonces, aporta desde donde le toque. En el banco, en la tribuna, en los entrenamientos o en las concentraciones.

"Obviamente que quiero entrar y jugar siempre cuando estoy en el banco, porque es lo que más me gusta. Pero por más que sea suplente, con estar en la lista soy feliz. Además tengo que estar siempre preparada para que cuando me toque entrar pueda demostrar que estoy a la altura", contó la "Hueso", que no vio minutos en el 3-0 sobre Aldosivi y sí entró en el 7-0 contra LIFIPA de La Plata y en el 2-1 ante Platense.

"No me esperaba estar en la Selección. Me gusta todo lo que vivimos, estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Me ayuda mucho. Quedar entre las 20 fue impresionante. Estar en el plantel es hermoso. Tenemos un grupo muy bueno y un muy buen equipo que juega bien. Nos divertimos mucho. No esperaba que nos lleváramos tan bien. Compartimos muchas cosas en este último tiempo", agregó quien empezó a jugar al fútbol después de ver un cartel en un kiosco.

La Selección Sub 16 de AFFEBA jugará las semifinales contra Gauchitos Pilarica, el jueves 16 en el predio de La Quemita, del club Huracán. Sobre las expectativas para lo que viene, González destacó: "estoy re contenta por el viaje que se viene. Vamos a jugar en Buenos Aires y es un sueño. Ojalá se me dé y pueda entrar y hacer un gol".

Con un tanto suyo, Belgrano superó 1 a 0 a Aldosivi en la final de Copa de Oro del Clausura Sub 16 y levantó el trofeo. Pero además de la consagración, el equipo barrial tiene una importante cantidad de jugadoras en la Selección, lo que es un reflejo de su buen presente. Sobre el trabajo que comandan Solange Flores y Karen Díaz, González comentó: "es muy bueno todo lo que estamos haciendo. Hay gente que trabaja mucho por Belgrano. Salir campeonas fue increíble. Estaba muy nerviosa en el primer tiempo. Creo que todas estábamos así y por eso no jugamos bien. Teníamos que ganarlo sí o sí porque lo merecíamos. Íbamos empatando y podíamos ir a penales, pero por suerte hice las cosas mejor en el segundo tiempo y pude anotar el gol de cabeza luego de un córner de Luna Miguel, que es mi amiga".