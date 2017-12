La AMV cerró el año con una gran fiesta del vóley

La Asociación Marplatense de Voleibol despidió el año de competencia con una verdadera fiesta del vóley durante dos jornadas en el Polideportivo del Complejo Chapadmalal. Luego de vibrantes definiciones, se consagraron los nuevos campeones de la Copa OAM, trofeo que se puso en juego en el torneo clausura, en todas las categorías inferiores y la primera división en ambas ramas. Decenas de familias le pusieron color y calor a las finales que congregaron a equipos de Mar del Plata, Mar Chiquita, Balcarce, Necochea, Mar de Ajó y Miramar.

El presidente de la AMV, Fabián Altamirano, realizó las premiaciones junto a sus pares de comisión directiva y el coordinador de Deportes de Mutual OAM, Prof. Andrés Macció. Con enorme satisfacción por la convocatoria y el nivel de las finales, Altamirano señaló: "Estamos agradecidos a la familia del vóley que acompañó y a los verdaderos protagonistas, que son los jugadores y entrenadores. Estas jornadas resumieron el trabajo de todo un año de esfuerzo y constancia, valores que se pusieron en juego en cada partido".

Los puntos álgidos se vivieron con las finales de primera división. Por la rama femenina, Mar Chiquita y Unión entregaron una emotiva definición. Las chicas dirigidas por Alejandro Tisera se quedaron con su vigésimo quinto título consecutivo. Para ello, tuvieron que batallar para ir al tie break, donde levantaron varios match points y vencieron 19-17. Entre los hombres, el "rojinegro" alcanzó su décimo tercera corona. Ante un gran marco de público, selló el triunfo en sets corridos contra Once Unidos con parciales de 25-20, 25-19 y 25-15.

En las categorías inferiores femeninas, Mar Chiquita se coronó en Sub 19, Sub 15 (con su representativo "Atlético") y Sub 13, mientras que Unión salió campeón en Sub 17. Por la rama masculina, Once Unidos y Mar Chiquita se cruzaron en todas las finales. El equipo dirigido por Martín Saldaño se quedó con el título en Sub 15, Sub 17 y Sub 19, al tiempo que el "rojinegro" festejó en Sub 13.

Por otra parte, con motivo del 45 aniversario, la Comisión Directiva de la AMV preparó obsequios especiales en las jornadas de cierre. Los jugadores campeones de cada categorìa recibieron una toalla de mano y los entrenadores de todos los equipos fueron reconocidos con pizarras tácticas de voleibol. Cabe recordar que durante el segundo semestre, se entregaron tableros deportivos a los clubes afiliados como regalos conmemorativos.