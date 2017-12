Por el pacto con Irán, piden el desafuero y la detención de Cristina Kirchner

Por presunto encubrimiento a Irán y siguiendo las denuncias del fallecido fiscal Nisman, el juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner con prisión preventiva. Como la ex presidenta es senadora, pidió su desafuero para poder detenerla, decisión que deberá tomar el Senado de la Nación.

La decisión del controvertido juez se da en el marco de la detención esta mañana de otros acusados de la causa: el ex secretario Carlos Zannini, el ex piquetero Luis D'Elía, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el dirigente de origen libanés "Yussuf Khalil. Bonadio también procesó al ex canciller Héctor Timerman, que por atravesar un delicado estado de salud, fue detenido con arresto domiciliario.

A pocos días de jurar como legisladora nacional, Bonadio decidió procesar a Cristina en la causa donde se la acusó de montar un "plan criminal orquestado" junto al ex canciller Timerman, diseñado para "dotar de impunidad" a los ciudadanos iraníes que tenían captura internacional pedida a Interpol por el atentado a la AMIA, pidió además su desafuero y detención.

Para Bonadio, Cristina Kirchner es la principal responsable del "accionar criminal denunciado", pero alcanza a sus exprincipales funcionarios como Zannini, Parrilli, la ex Procuradora del Tesoro Abbona, Timerman, Juan Mena y Andrés Larroque, entre otros.

Este supuesto "plan denunciado" habría contado con "canales paralelos de comunicación y negociación, no oficiales", como "vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con el objetivo criminal planeado". En esta instancia, se incluyó a "un grupo de individuos estrechamente vinculado con funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos involucrados", que desde la informalidad, "contribuyeron estratégica y sustancialmente con las acciones necesarias para la concreción del plan": Luis D´Elía, Fernando Esteche, Ramón Bogado, Héctor Yrimia y Jorge Khalil. Todos ellos ya declararon.