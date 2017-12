Arroyo: “Este va a ser el mejor año de toda la historia de las temporadas marplatenses”

El intendente Carlos Arroyo consideró que esta temporada 2017-18 será “el mejor año de toda la historia de las temporadas marplatenses” y eso será “gracias a la ayuda de la Gobernadora y del estado de las calles”

“Hoy Mar del Plata tiene todas las calles en mejor estado. Se está limpiando, esta hermosísima la ciudad. A pesar que el clima ha contribuido en contra durante casi un año, porque tuvimos que luchar contra el agua y el barrio pero el personal municipal ha trabajado denodadamente para solucionar estos problemas. Hemos reunido a los concesionarios dueños de restaurantes, de hoteles y hasta el colegio de martilleros. Se ha planeado un mejor trato al turista y un control de los costos, que es muy importante para el momento que está viviendo el país”, evaluó el jefe comunal.

“Lo que no puedo invertir en una escuela o un hospital no puedo invertirlo en una cancha de fútbol”

Al ser consultado sobre las negociaciones para que se desarrolle el tradicional torneo de fútbol de verano en Mar del Plata, Arroyo volvió a ser optimista.

“Se está negociando. Sé que muchos se apuraron a hablar. Mi primera obligación como intendente es defender los intereses de los vecinos. Entonces lo que no puedo invertir en una escuela o un hospital no puedo invertirlo en una cancha de fútbol. Igual no tengan dudas que vamos a tener fútbol de verano. Vamos a recaudar lo que tenemos que recaudar”, dijo.

Por otra parte negó un alejamiento de Fernando Telpuk del área de seguridad, confirmó el pago de los trabajadores municipales e hizo un paréntesis sobre la situación del ARA San Juan y de sus 44 tripulantes, cuando mostró una gran emoción durante la bendición de aguas.

“Conocí a mucha de esa gente. Lo sufrí en carne propia. Me angustia la situación de los familiares porque uno piensa en qué piensa esa hermana, esa madre ese hijo o hija. Es la peor de las cosas que no ha ocurrido. Pido a dios que si están muertos, que los tenga con él y que si están vivos, que aparezcan”, concluyó.