Diego Serdá se dio el gran gusto en su casa

El marplatense Diego Serdá cumplió el último domingo con una destacada performance, al quedarse con el primer puesto en la categoría 40 a 44 años del IronMan de Mar del Plata, primera competencia de este calibre en Argentina. Con una marca de 9 horas, 10 minutos y 18 segundos, Serdá completó el trazado que incluyó 3.800 metros de natación (55m31s), 180 kilómetros de ciclismo (5h01m27s) y los 42 kilómetros 195 metros de carrera (3h07m50s)

Las 9h10m18s fueron el tercer mejor tiempo para un deportista de Argentina, sólo por detrás del indestructible Oscar Galíndez (8h39m10s) y del no menos Mario De Elías (8h41m51s) y primero entre los representantes marplatenses. Su lugar en el podio le permitió, además, clasificarse al IronMan de Hawaii 2018, el Mundial de la distancia.

"Aunque muchos ni se dieron cuenta. El IRONMAN (sí, la misma distancia que se corre en Hawaii) es historia. Vendrán más pero el primero es único. Y tuve junto a otros 1200 participantes la suerte de estar en la línea de largada. Simplemente quiero agradecer. En primerísimo lugar a mi compañera de vida y emociones Susana Oillataguerre. Se lleva el 50% de este logro; y al nuevo integrante y la personita más dulce y divertida que conocí en mi vida, Imanol. Tenerlo en los brazos luego de cruzar la meta es algo mágico", comentó Serdá.

"Estoy muy feliz de haber corrido en mi ciudad, en la cuna del triatlón argentino y ser el mejor marplatense, mejor argentino amateur, 12do en la general y 1ero en la categoría y, después de 10 años, volver a participar en Hawaii. Todo esto es un 'premio' a la constancia y dedicación a este deporte, restándole horas a la familia y amigos. Mis felicitaciones a la organización IronMan Argentina que hicieron una gran fiesta en Mar del Plata como se merecía este deporte y a Wally 'Triatlón' Musmano, quien en su primer IronMan logró la plaza a Hawaii".

El triatleta, siempre destacado en las competencias desarrolladas en Mar del Plata (triatlón olímpico y half triatlón), tampoco se olvidó de "mi familia, viejos y hermanos que me bancan SIEMPRE; a Erica Arenas, Daniel Cascio y Matías Dosveintitres Powerteam, que me guiaron en cada entrenamiento".