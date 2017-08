Rubén Porco: "Que no se juegue el clásico perjudica al fútbol marplatense"

Era de esos jugadores que contagiaban al hincha por su entrega. Héctor Rubén Porco es un símbolo de seguramente la mejor época deportiva de Alvarado en su historia. Y palabra más que autorizada para recordar los clásicos con Aldosivi. Llegó a Mar del Plata en 1983 proveniente de Banfield de Buenos Aires, y se sumó al "Torito" hasta el ´85. Retornó en 1990 y permaneció hasta su retiro en 1997. Es uno de los jugadores con más partidos en la historia del club.

En diálogo con 0223, Porco ecordó primero aquel partido de hace 20 años donde fue titular, con una visión más tenue que el resto de los entrevistados: "Aldosivi no quiso seguir jugando. Yo no vi que estaba tan complicado, se ponía un cordón policial y listo. Lamentablemente no quisieron volver a jugar", disparó de entrada, con los ´tapones de punta´. "Era un partido totalmente normal, incluso dentro de la cancha. Se jugaba como un clásico. Pero por los disturbios nos fuimos al vestuario. Alvarado quiso seguir jugando, Aldosivi no", reiteró.

Sin embargo, el exCírculo Deportivo miró hacia atrás con nostalgia y también bronca porque este partido haya desaparecido para el fútbol local. Y no comprende la rivalidad del presente. "Cuando llego a Mar del Plata en 1983, y parece increíble ahora, Aldosivi estaba en la B y Alvarado que estaba en la ´A´ iba a alentarlo. Las hinchadas estaban juntas. Nadie me lo puede negar porque yo lo ví. Después, no sé por qué explotó todo así", sorprendió.

Porco parece cerrar los ojos y envolverse de nostalgia. Daría todo por volver a ser jugador y jugar un clásico en el San Martín: "¡No sabés lo que eran esos partidos!. Qué lindas previas... eran unas semanas que me las acuerdo todas, inolvidables. La charla, la manija entre nosotros en el entrenamiento, y entrábamos a jugar distintos. Pero no con bronca, sino con ganas de vencer al rival. Nunca pensé en entrar a pelear", sostuvo.

Porco dialoga con el árbitro y sus asistentes (Foto: Diario El Atlántico - gentileza Darío Aranda).

En aquellos años el club de Jara y Peña logró armar grandes equipos, ganando títulos locales y clasificando a los certamenes regionales. "Aldosivi siempre contrataba muchísimos más jugadores que Alvarado, que mantenía una base y por año traía tres refuerzos promedio. Y fue nuestra mejor época ante ellos. Les ganábamos a un rival de gran categoría", señaló quien hoy tiene 55 años y posee una parrilla en la ruta 88. "Pero por entonces Alvarado era insuperable. No había con qué darle. ¡Los jugadores que teníamos!. Eramos contundentes, teníamos garra, jugábamos. Fue la mejor época con los mejores equipos. Iba donde iba, ganaba. Tenía una mística de jugadores terrible", rememoró el exmediocampista a 0223.

Rubén pide que vuelva a jugarse este partido. "¡Ojalá! Pero no para discutir ni pelear, sino darle colorido a Mar del Plata. Esta ausencia perjudica al fútbol de la ciudad. Pese a los problemas, estaban y se jugaban. No jugarlo es dañino", aseveró. Y añadió: "Lo que pasaba en los partidos, quedaba ahí. Jugábamos, metíamos, pero no pasaba de eso. Y entre los jugadores había buena relación, algunos pasaron de un club a otro. Con Oscar Delarroca nos conocíamos de Buenos Aires...".

Por último, para Porco su mejor premio es el respeto que sintió del rival de toda la vida: "es algo que llevo grabado. He andado por todos lados, me he sentado en restaurantes, boliches, y jamás un hincha de Aldosivi me faltó el respeto. Me han saludado o dado la mano. Y eso es muy importante para mí", finalizó.