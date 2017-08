Por primera vez, el lunes post elecciones habrá clases en todas las escuelas

Las elecciones primarias que se desarrollarán este domingo 13 de agosto no perjudicará el dictado de clases en el turno mañana en aquellos establecimientos educativos que fueron afectadas a las Paso.

Así lo informó a 0223, la Inspectora Jefa Distrital María Elisa Bignone, que explicó que la medida, implementada por primera vez en territorio bonaerense, pretende garantizar que los chicos no pierdan días de clases por un acto eleccionario.

“En las escuelas que no fueron afectadas por las elecciones, las clases se dictarán de manera normal. En tanto en las que hubo acto electoral tienen clases normales en los turnos tarde, vespertino y noche. En la mañana en aquellas escuelas en las que no se puedan garantizar las condiciones de higiene del aula pero si de algún otro sector, se trasladará a los chicos allí, donde se pueda realizar una jornada denominada `de reflexión´. Mientras tanto el personal auxiliar se encargará de la limpieza. Ya se acordó con los directores que las aulas deben quedar limpias principalmente el sector de los baños”, explicó Bignone, que remarcó que "por primera vez" se implementa este tipo de medida en toda la Provincia y que se realiza "para que los chicos no pierdan días de clases".

Monitorearán el estado de las escuelas post-temporal

Atentos a las consecuencias del temporal y que el estado edilicio no afecte a una de las escuelas afectadas al acto eleccionario , es que una cuadrilla de emergencia estará a disposición ante cualquier inconveniente.

Así lo informó a este medio digital, Sofía Badie, presidente del Consejo Escolar de General Pueyrredon, que agregó que este sábado los directores de los establecimientos educativos donde haya comicios deberán informar cualquier problema edilicio.

“Las escuelas con inconvenientes eléctricos ya están intervenidas y listas para las elecciones del domingo. Hay un equipo de emergencias en caso de algún inconveniente. Y los directores deben entregar el edificio a la Junta Electoral. Ya está todo programado”, aclaró la funcionaria.