“La mayor revolución de Mar del Plata la va a generar el tren"

Con 35 años de experiencia en el rubro turístico, Nolberto Pezzati, presidente de Pezzati Viajes, es considerado un referente indiscutible del sector en Mar del Plata. Cuáles son los destinos nacionales e internacionales más elegidos, las expectativas que generan el anuncio de la llegada de los vuelos low cost y cómo impacta en la ciudad el regreso del tren que une Mar del Plata y Constitución; algunos de los temas que abordó en esta entrevista con 0223.

-Como referente de la industria del turismo, ¿Por qué momento atraviesa la actividad?

-No nos podemos quejar. La actividad continúa constante, estamos en un período de vacaciones invernales, la demanda se ha mantenido y salvo algunos períodos de baja temporada, prácticamente no hemos tenido bajas marcadas. La tendencia de las altas se ha mantenido en las bajas, algo que es muy importante en cuanto a la elección del destino. Nos encontramos con un julio que ha tenido excelentes resultados en los principales puntos turísticos de la Argentina y, por supuesto, ha habido un movimiento interesante hacia el exterior, destacándose Brasil, un territorio muy elegido en esta época del año. El concepto del all inclusive hoy está muy arraigado en el mercado, los brasileños se han aggiornado en este sentido y los hoteles del nordeste brasileño tienen una oferta interesante que hace que mucha gente opte, cuando no tiene visa, en elegir este destino en lugar de destinos caribeños clásicos.

Otros destinos como Cuba, el caribe colombiano, Panamá, República Dominicana continúan con una tendencia que se mantiene constante en el mercado, a lo cual hay que sumarle Cancún y la Rivera Maya que son clásicos y que tienen una cobertura aérea por parte de Aerolíneas Argentinas directa muy conveniente. Miami y Disney también tienen una época propicia en esta época del año y algunos que en la alta de Europa deciden tomar playa, tienen una muy buena posibilidad.

Las salidas grupales que normalmente hacemos se han incrementado este año, particularmente el programa “Maravillas del Perú”. También agregamos una salida a Europa.

-Es decir, a pesar de la crisis, la gente siempre se guarda un resto, se hace un margen para poder viajar.

-Se dan algunas circunstancias. Primero, hay que ver dentro de qué mercado uno ubica su política de productos. Pero hoy por hoy se ha dado una situación particular que es la que está desencadenando muchas decisiones, que es la financiación.

Nosotros, por un lado, tenemos acuerdos con entidades bancarias en 3, 6 y 12 cuotas y eso ayuda mucho a la hora de tomar decisiones. Pero también, en los programas que compartimos con Aerolíneas Argentinas, dentro del programa Aerolíneas Vacaciones, aplicamos la financiación a los tickets aéreos.

Hoy nuestros clientes se encuentran con la posibilidad de combinar distintas tarjetas de crédito de distintos bancos y realizar una financiación compartida, y esto ayuda; es un recurso muy importante. Además, nos encontramos con una relación peso - dólar muy conveniente.

-Decía que los destinos nacionales también son muy elegidos, incluso Aerolíneas Argentinas ha abierto nuevas rutas...

-Aerolíneas preveía lo que iba a pasar en el mercado y comenzó a preparar una estrategia de rutas muy interesante. Empezó con el Corredor Federal, que es la unión de distintas ciudades del país, que nos ha permitido vender productos que antes eran imposibles. El Corredor Atlántico, por su parte, tiene dos particularidades: la posibilidad de conectar Ezeiza con Mar del Plata y la zona de influencia (Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia) y ese mismo vuelo, tres veces por semana hace directamente Bahía Blanca- Ushuaia. Es decir, el que quiere combinar con otros destinos lo hace cómodamente. Además, a partir del 1º de enero, los vuelos regionales no operan más de Aeroparque: excepto los de Montevideo, van todos a parar a Ezeiza.

-¿Qué ocurre con la anunciada llegada de los vuelos low cost?

-Hay mucha expectativa en el Ministerio de Transporte por toda esta nueva política pero, sinceramente, creo relativamente en las low cost. Nadie puede poner más barato de lo que le cuesta operar una aeronave. Operar un avión le cuesta lo mismo a cualquier compañía aérea del mundo. Las diferencias están en que no te dan nada durante el vuelo y, si lo querés, te lo venden. No tenés derecho a equipaje o tenés que pagarlo; y si querés una ubicación determinada también la tenés que pagar. En definitiva el abaratamiento de la operación pasa por los servicios.

-También se habla de que deberían operar en aeropuertos alternativos. ¿Hay?

-Argentina en materia de aeropuertos no está preparada para ofrecer alternativas. Hay que ver cómo arranca, cómo evoluciona y que ver qué va a pasar. Tenemos expectativas. No sé qué va a pasar en Mar del Plata en ese sentido, pero yo creo que la mayor revolución de Mar del Plata la va a generar el tren.

-Le tiene mucha fe al regreso del servicio ferroviario...

-Se están encontrando con dificultades pero no hay que olvidarse de que el tren tiene tramos que los hace a 12 kilómetros. En la medida que todo eso mejore y el tren opere en tiempos normales -cinco horas-, ya está. Pero además la cantidad de gente que moviliza. Va a simplificar la conectividad de Mar del Plata. Vos al tren llegás cinco minutos antes, al avión tenés que ir dos horas antes. Al tren le tengo todas las fichas puestas: la gente habla maravillas de los coches, con tu celular podés ver películas; la atención a bordo y el coche comedor, es un placer. Además tienen una tarifa de 200 pesos. En la medida que se solucione el tema de la velocidad para que el tren cumpla con un horario normal, eso le puede dar a Mar del Plata un empujón muy grande.

-Hablemos de Mar del Plata. ¿Cómo la ve en materia de turismo?

-Mar del Plata está bien pero podría estar mejor. Tiene una buena oferta hotelera y extra hotelera, pero una ocupación errática. Un tema en el que estamos trabajando muy fuerte es el de congresos y convenciones, un mercado en el que hay una competencia feroz. Tenemos las mejores intenciones y todas las ganas pero también una falencia muy grande: no tenemos un centro de convenciones y lo necesitamos, porque los hoteles con grandes salones no lo suplen. Una de las formas de sacarle la estacionalidad a la ciudad es con eventos programados. Pero también hay que cuidar que el tráfico de gente sea importante y eso se garantiza con transportación accesible, por eso apuesto al tren: va a permitir que mucha gente, con pocos o muchos recursos, llegue a la ciudad.

El otro tema importante es la autovía: tiene muchas falencias y no veo una gran preocupación por empezar a solucionarlas, por eso ocurren tantos accidentes con frecuencia.

-¿Tienen relación con el Ente Municipal de Turismo? ¿Cómo se trabaja?

-Veo al Ente con una política abierta y diferente en cuanto a estilo. Con la nueva presidenta, Gabriela Magnoler, se está haciendo un trabajo de apertura hacia todos los sectores de la ciudad. El Emtur gestiona y lleva adelante acciones con el Boureau de Convenciones, con la Asociación de Agentes de Viajes, con los hoteleros... Vemos que todos los sectores vinculados al turismo se mueven, que hay convocatoria y un accionar conjunto. Es decir, estamos en un momento en el que hay entendimiento y en el que estamos todos juntos.