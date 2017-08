Realizan una campaña gratuita de prevención de hepatitis C

La Secretaría de Salud municipal junto a la Fundación Mar del Plata Trasplante están llevando a cabo una campaña gratuita de prevención de hepatitis C frente a la Catedral. "En el estado terminal de una cirrosis o un temor hepático, esta enfermedad mata más gente que el HIV y que la tuberculosis", remarcó el Dr. Diego Fernández.

La Secretaria de Salud de General Pueyrredon, a través del subsecretario Pablo De la Colina y la directora Patricia Fortina, se hicieron presentes este jueves en el móvil ubicado frente a la Catedral de Mar del Plata, con el objeto de acompañar y apoyar la campaña gratuita de detección de Hepatitis que está llevando adelante la Fundación Mar del Plata Trasplante.

“En esta campaña de concientización sobre la hepatitis C, sacamos sangre a quien quiera acercarse al móvil y hacerse la correspondiente detección. Vamos a estar hoy jueves, mañana viernes, además del lunes y el martes de la semana que viene frente a la Catedral”, precisó Pablo De la Colina.

Por su parte, el Dr. Fernández, titular de la Fundación Mar del Plata Trasplante, dijo que en Argentina "entre 400 y 800 mil personas pueden estar infectadas con hepatitis C y menos del 20% lo saben".

En cuanto a Mar del Plata, el médico precisó que, en las campañas de concientización de los últimos cuatro años "hemos detectado que entre el 5 y el 7 % de los que se hicieron el test tenían la enfermedad".

"La transmisión incluye la vía sexual no protegida, compartir agujas, cepillos de dientes, máquinas de afeitar, transfusiones no controladas, así como hacerse piercings y tatuajes en lugares que no realicen la adecuada esterilización de los elementos cortopunzantes", remarcó Fernández.

Por último, el titular de la Fundación Mar del Plata Trasplante dio un dato relevante: ""En el estado terminal de una cirrosis o un temor hepático, hoy la hepatitis C en el mundo mata más gente que el HIV y que la tuberculosis".