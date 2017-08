Peñarol organizará el Argentino de Clubes U15

Peñarol ganó una nueva licitación y alojará el primer Cuadrangular del Campeonato Argentino de Clubes U15 que organiza la CABB. El certamen se desarrollará del viernes 18 al domingo 20 de agosto en el microestadio Domingo Robles y las "Milrayitas" recibirán la visita de Pacífico de Bahía Blanca, Deportivo Cochicó de Victorica y All Boys de Santa Rosa, ambos equipos de La Pampa. Será en el marco de la Zona D y pasarán de ronda los primeros dos.

La institución marplatense está acostumbrada a recibir este tipo de "mini torneos" que son parte de importantes competencias nacionales. El año pasado fue sede de varias instancias en el Federal Femenino, también en el Argentino U17 Masculino donde alojó nada menos que la final, y también se jugaron segmentos importantes de U13.

El fixture



Viernes 18

18hs. All Boys (La Pampa) - Pacifico (Bahía Blanca)

20hs. Peñarol - Deportivo Cochicó de Victorica (La Pampa)



Sábado 19

19hs. Pacifico (Bahía Blanca) - Deportivo Cochicó de Victorica (La Pampa)

21hs. Peñarol - All Boys (La Pampa)



Domingo 20

16hs. Deportivo Cochicó de Victorica (La Pampa) - All Boys (La Pampa)

18hs. Peñarol - Pacifico (Bahía Blanca)