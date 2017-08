El desopilante video de un imitador marplatense: 1 hombre, 10 voces

Conocido por sus imitaciones de El Pollo Vignolo, Tití Fernández y Carlitos Tévez, el marplatense Nicolás Sosa ahora sorprende con un video en el que canta 10 temas de artistas variados, tanto en inglés como en castellano.

En el video, el imitador marplatense interpreta los siguientes temas: Abel Pintos (De Solo Vivir), Tom Jones (Sex Bomb), Indio Solari/Los Redondos (Caña Seca y Un Membrillo), Barry White (The First, The Last, My Everything), Kiss (Love Gun), Los Cafres (Tus Ojos), Bon Jovi (Livin On A Prayer), Charly García (Hablando A Tu Corazón), Ricardo Iorio/Almafuerte (La Máquina de Picar Carne) y Maroon 5/Adam Levine (This Love).

Mirá el video