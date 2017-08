Vidal: "No perdamos la oportunidad del cambio"

Sin dudas es la hacedora de este momento de Cambiemos y, a partir de ponerse la campaña sobre las espaldas en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal puso al candidato Esteban Bulrich a pelear el primer lugar con Cristina Fernández de Kirchner cuando nadie lo pensaba.Y después de meterse de lleno en las últimas semanas, fue una de las voces más esperadas en el búnker de Costa Salguero y levantó a los militantes del partido que todavía celebraban la victoria de Elisa Carrió, el triunfo a nivel Nacional y siguen voto a voto lo que sería un final reñido en territorio bonaerense. Y con su discurso, aprovechó para hablarle a los que los votaron y a quienes no, con un claro pedido de "no volver al pasado".

Después de contar las sensaciones que le quedaron en la jornada electoral, "el sentir lo mismo que en el 2015" y el pedido de la gente que le deseaba "fuerza, mucha fuerza y suerte" para seguir combatiendo en un lugar generalmente gobernado por el peronismo, Vidal ya se volvió a meter en la campaña y habló mirando a octubre. "Gracias a todos los que nos votaron, a los que siguen apoyando este cambio que va a transformar no sólo la provincia de Buenos Aires, sino a todo el país. Y gracias a los que dudaban y a último momento volvieron a acompañarnos, gracias por confiar", dijo con la voz alta.

Y luego, se dirigió directamente a los que eligieron otra fuerza. "A los que no nos votaron, a los que no nos eligieron, a ellos también hoy los escuchamos. Sé que hubieran querido que las mejoras lleguen más rápido, a vos que no nos votaste, te decimos que estamos acá en la provincia y nos vamos a quedar acá, para vos, porque ninguno de ellos (señalando el gabinete) quiere ser presidente ni candidato testimonial, estamos acá para vos, para seguir mejorando la provincia. Te quiero decir que vamos a seguir cambiando todo lo que haya que cambiar, mejorar lo que haya que mejorar, corregir lo que haya que corregir, porque para nosotros corregir no es una debilidad, es una fortaleza".

Y después apuntó directamente al gobierno anterior. "Siento que este país y esta provincia se está transformando por primera vez para hacer algo distinto, para nuestros hijos, para nuestros nietos, por eso en la provincia hemos hecho una gran elección. No te pierdas la oportunidad de acompañar a este equipo. Durante 25 años te bancaste el maltrato y la indiferencia, como no e vas a bancar una nueva oportunidad. Por más de 25 años, los mismos que gobernaron y fueron cómplices del narcotráfico y la corrupción te decían que no se podía hacer nada y nosotros lo estamos combatiendo", gritó ante la ovación de los militantes que se encendían con el ya tradicional "sí se puede".

Y siguió: "Son los mismos que no podían hacerte una calle, una cloaca, te hicieron creer que tenías que vivir en el barro y te querían hacer creer que las calles eran asfaltadas. Y hoy la máquina trabaja y el asfalto es en serio y va a durar años. Si todavía no crees, si tenés dudas, lo único que te pido es que no volvamos para atrás. No perdamos la oportunidad de un cambio desde los cimientos, para crecer, para no resignarnos nunca más. Sostengamos la esperanza, porque la esperanza es impagable. Yo no te dejo solo, vos no me dejes sola a mí, juntos es posible", cerró ante un estruendoso aplauso.