Massa felicitó al gobierno e intentó mostrarse como una alternativa

Apenas se había cargado el veinte por ciento de los votos emitidos en la provincia, Sergio Massa felicitó al gobierno por la elección realizada pero resaltó que el 65 por ciento de los argentinos voto por una opción diferente al oficialismo. El candidato a senador por 1País adelantó que trabajarán de cara a las elecciones generales de octubre para que llegue el mensaje de que “una oposición en serio es posible”.

Acompañado por Margarita Stolbizer y otras figuras de su espacio, Massa agradeció el apoyo de los bonaerenses que lo confirmaron como tercera fuerza y que los eligieron “para representar una idea de país". “No quiero pasar por alto que hay mucha gente desilusionada, con bronca, y que se expresó en las urnas. Tenemos que resolver los problemas que afectan al bolsillo y a la seguridad de los bonaerenses", dijo.

Con vistas a las elecciones generales, Massa remarcó que sus votantes esperan que tengan la fuerza para mejorarles la vida. “En el escenario político hay un mensaje para el pasado. No quieren que la corrupción vuelva a ser una marca en la política argentina. No queremos la Argentina del ajuste y la insensibilidad pero tampoco la de la corrupción y la impunidad. El desafío no es Macri o Cristina, es Argentina", concluyó.