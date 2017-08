¿Qué pasa si no votás en estas Paso 2017?

Tal como lo establece la Constitución Nacional, votar es un acto universal, secreto y obligatorio. Por lo tanto, no presentarse en estas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias es considerado por la ley argentina como una falta electoral.

Aquellos ciudadanos entre 18 y 70 años que no asistan a emitir su voto este domingo y no justifiquen su inasistencia, serán sancionados con una multa entre $50 y $500. Si no es abonada, el infractor estará imposibilitado de realizar trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales o municipales durante un año.

La justificación deberá realizarse en un plazo de 60 días, en la Secretaría Electoral del último domicilio, o en la Cámara Nacional Electoral.

Sin embargo, la ley también prevé casos que están exceptuados de votar. Son aquellas personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de su domicilio -que deberán presentarse a la dependencia policial más cercana para comprobarlo, aunque si se encuentra en el exterior, puede hacerlo vía web-, enfermos o personas incapacitadas por causas de fuerza mayor.

Tampoco tienen la obligación de sufragar jueces y auxiliares, que deben mantener abiertas sus oficinas durante el tiempo que duren los comicios.