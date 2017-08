Comenzaron las obras para reemplazar el piso del Poli

A muy buen ritmo, se lleva adelante el desmonte del piso del Polideportivo "Islas Malvinas" y luego comenzará la instalación de la nueva superficie para que, principalmente, Peñarol y Quilmes, tengan un estadio acorde con la importancia del torneo que afrontan representando a la ciudad. El Emder lo había anunciado y este sábado empezaron con los trabajos que este lunes tuvieron la visita del titular del Emder, Carlos López Silva, junto a dirigentes del "milrayitas" y el "tricolor".

Uno de los responsables del Emder, titular luego de la renuncia de Guillermo Volponi, informó que "llevamos tres días de obras y está casi en un 80% la parte del desmonte. Tenemos previsto para martes o miércoles que llegue la madera de Misiones, así que están dándose los plazos esperados, hay mucha gente trabajando, vamos de acuerdo a lo pensado".

Respecto a los trabajos que se llevarán a cabo, López Silva explicó que "se va a poner una madera dura, como la que está, se cambia el contrapiso también, la tirantería y estamos evaluando de acuerdo a la gente que lo usa, porque hoy también está la gente del futsal, del handball, del vóley y del básquet, si hay que hacer alguna modificación sobre el diseño de la cancha, pero la superficie va a ser exactamente la misma".

En cuanto a la licitación, remarcó que "se presentaron dos oferentes, hay una comisión que los estudia, observa lo que ofrecen en el pliego y después decide. En este caso, la empresa ganadora era la mejor oferta para la ciudad por las condiciones técnicas y cuestiones financieras". Para finalizar, afirmó que "el plazo previsto para los trabajos es de 30 días, por lo que calculamos que esté terminándose para los primeros días de septiembre. El monto de la obra es aproximadamente de 2 millones de pesos e incluye pintura y demarcación".

En nombre de Peñarol, como no podía ser de otra manera, estuvo siguiendo de cerca las obras, el presidente Domingo Robles. "Mingo" volvió a remarcar el daño que le hizo el montaje para la obra Stravaganza y no dudó en asegurar que "el cambio era súper necesario. El piso estaba herido de muerte total. Es un lugar para hacer deporte, pero el piso hay que respetarlo, porque por ejemplo cuando vino la Davis si bien no le entró humedad, le pusieron 3 mil tornillos para hacer más dura la cancha eso ya lo hirió, y lo de Stravaganza fue criminal, yo no quiero hablar de dolo, pero por lo menos mala una práxis haberlo permitido. Vos sabés perfectamente que el agua no es compatible con la madera, era un final anunciado. Yo lo grité a los cuatro vientos, pero no tuve el eco porque siempre la plata puede más y a veces después te pasa esto, que tenés que gastar una fortuna. Lo que en ese momento entró por Stravaganza, seguramente hoy la municipalidad lo pierde con creces".

Y en días que se habla de que el municipio tendría pensado sacar el apoyo a los clubes marplatenses mediante el no cobro de alquiler de los escenarios deportivos, Robles fue tajante y sentó su postura en nombre de Peñarol y el resto de los equipos de la ciudad. "Tanto Peñarol como Quilmes, como Aldosivi y Alvarado, como el mismo Kimberley, representamos a Mar del Plata. Hoy estamos en una competencia nacional donde todas las provincias bancan a los equipos. Nosotros no pedimos eso, pero si no tenemos el apoyo en sí de la ciudad, es muy difícil seguir compitiendo. Porque competís contra provincias, contra equipos de fútbol de primera línea, competís con un Marcelo Tinelli que cualquiera se da cuenta la plata que pone para hacer un presupuesto anormal para el básquet argentino. Si tomamos como referencia la ABC (Liga Profesional de España), yo creo que los que más pagan son Real Madrid, Barcelona y después Tinelli. Me deja tranquilo que el básquet de Mar del Plata tiene una identidad propia, acá los pibes nacen y son hinchas de Peñarol o de Quilmes, en cada plaza hay una cancha de básquet, entonces está claro que somos una ciudad basquetbolera. Pero profesionales son los jugadores y los técnicos, no los clubes. Los clubes tenemos esa locura de representar a la ciudad, ojalá Mar del Plata esté a la altura de los clubes que hacemos un esfuerzo enorme para mantenernos en la elite, traer el recreo para la gente y mostrar el espejo a los chicos para que hagan este deporte", selló

Respecto a lo que puede ofrecer el cambio del piso, "Mingo" lo graficó con una charla que tuvo con el entrenador Sergio Hernández. "Yo le dije por qué no venís a entrenar una semana a Mar del Plata, a hacer algún amistoso y él me explicó que el estadio es hermoso, pero que los jugadores internacionales, con este piso no jugaban, que ellos cuidan sus tobillos, cuidan sus rodillas, valen millones de pesos y en las condiciones que estaba el Poli no iban a jugar. Es una alegría que se ponga el piso nuevo porque va a permitir traer eventos a nivel internacional", cerró.

Por su parte, uno de los dirigentes de Quilmes que estuvo en la recorrida, Marcelo Fernández, aseguró que "para nosotros es una alegría enorme saber que vamos a contar con un piso de buena calidad, que los chicos que juegan acá van a estar en el mejor estadio del país y con un piso acorde a eso". Y contó que "va a estar preparado para una competencia internacional, cuando se hizo la licitación se pidió que tuviera los parámetros que exigen para poder organizar certámenes internacionales".