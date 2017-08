Vidal: "El cambio creció desde el 2015"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró este lunes que "el cambio creció desde 2015" y agregó “si uno mira la Paso a nivel nacional en 2015, hoy estamos cinco puntos arriba que en agosto de ese año y en la Provincia cuatro puntos más arriba”.

“Hay 101 municipios sobre un total de 135 en la provincia de Buenos Aires, que nos acompañaron con su voto”, sostuvo Vidal en una conferencia de prensa en la que estuvo junto a los candidatos legislativos de Cambiemos Esteban Bullrich, Glayds González, Graciela Ocaña, Héctor "Toty" Flores y Guillermo Montenegro.

La gobernadora Vidal dijo que "octubre define quiénes nos van a representar en el Congreso. La gente sabe las peleas que estamos dando. Les pido que participen y en octubre vayan a votar: hemos planteado un camino de cambio profundo de verdad, que fue acompañado fuertemente en todo el país. En la Provincia recibimos un enorme respaldo, superior al de la PAaso de 2015".

Consultada durante una conferencia de prensa por las demoras en los escrutinios de la elección primaria bonaerense, contestó que "la manera de resolver esto fue propuesta por Cambiemos en el Congreso: el voto electrónico. El voto electrónico es la manera de resolver que no pasen tantas horas hasta que se conozca el resultado. Los mismos que se quejaban anoche de la demora en la carga, que fue la misma demora o menor que cuando gobernaban, son los que no votaron en el Senado el voto electrónico. Quienes forman parte del kirchnerismo y no votaron el voto electrónico, le deben una explicación a la sociedad por esta demora".

Asimismo, expresó que "tengo un gracias enorme como la Provincia para quienes acompañaron a su partido, porque "el cambio creció desde 2015. Si uno mira la PASO a nivel nacional en 2015, hoy estamos cinco puntos arriba que en agosto de 2015, y en la Provincia cuatro puntos más arriba. Hay 101 municipios sobre un total de 135 en la provincia de Buenos Aires, que nos acompañaron con su voto. Nosotros gobernamos en 69, pero hay 101 que decidieron acompañar a Cambiemos".

Vidal agradeció "los 3.046.110 votos que en la provincia de Buenos Aires dijeron podemos más, nos merecemos más, no nos vamos a resignar, la vamos a seguir peleando y apostamos a cambiar de verdad" y también "al presidente Mauricio Macri, quien ha sido incondicional con los bonaerenses en las peleas que hemos dado, y a los intendentes de Cambiemos que han trabajado".

Por otra parte, sostuvo que "pelear el Fondo el Conurbano bonaerense es mi responsabilidad, mi obligación. Debió ser la obligación, que no se cumplió, de los anteriores gobernadores. Nosotros hemos sido discriminados: que todas las provincias participen y la que menos reciba sea la de Buenos Aires, en sí mismo, es insostenible. Por eso fuimos al Congreso, a la Corte y vamos a seguir dando pelea. No pedimos ni más ni menos que lo que nos corresponde".

"Ganamos todos porque este domingo todos pudieron expresarse, ganamos todos porque el camino del cambio profundo se consolida en la Argentina y en la Provincia, y ganamos todos porque nadie nos dio un cheque en blanco. Sabemos que tenemos que dar examen todos los días, escuchar, revisar cada error. Sabemos que todavía falta mucho. Tenemos que dejar el alma, el cuerpo y todo para que cada bonaerense se sienta parte", continuó.

En tanto, Esteban Bullrich, aseguró que se necesita "poner mucho esfuerzo en construir un sistema que dé las mismas oportunidades", con "verdad y confianza" para que "estos próximos veinte años sean los mejores. Los mejores hasta ahora, y después hay que seguir. Esta es la construcción de los cimientos sólidos que valen la pena".

Graciela Ocaña, por su parte, ratificó que desde su banca se centrará en "la lucha contra la corrupción" y "reformas al Código Procesal Penal" para que "las causas por narcotráfico, criminalidad compleja y corrupción sean rápidamente juzgados y no terminen prescribiendo