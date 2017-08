Baragiola: “Hay que redoblar el esfuerzo y Cambiemos tiene que seguir abriendo las puertas”

Fue la gran ganadora de este domingo. Obtuvo un contundente apoyo de los marplatenses y batanenses. Vilma Baragiola reconoció que se trató de “una elección bárbara” pero consideró que “Cambiemos tiene que seguir abriendo las puertas”. En declaraciones a 0223, la candidata a concejal dijo que “hay que refundar la forma de hacer política en Mar del Plata”. “Hay que sacar adelante a la ciudad”, destacó.

-A pesar de que la elección general será en octubre, ¿cómo se vive este triunfo en las Paso?

-Es impresionante los números que hemos conseguido. No me sorprenden. Es una elección bárbara. Teníamos mucha fe. Lo sentíamos en la calle. Estamos felices y muy agradecidos. Veníamos viendo el apoyo a la gobernadora María Eugenia Vidal y al presidente Mauricio Macri. Han gestionado para el vecino de Mar del Plata. Ahora hay que redoblar el esfuerzo. Hay que seguir por este camino.

-¿Qué lectura hacen del resultado de las urnas?

-Durante estos días, los vecinos nos pedían que no aflojáramos. Saben que no somos gente que aparecemos en una campaña. Siempre estamos con los pies en el barro. Siempre escuchamos a los vecinos y buscamos gestionar una solución.

-En la campaña, la oposición planteó que el gobierno de Carlos Arroyo era el peor de la historia en Mar del Plata. ¿Cómo tomaron estas críticas?

-El intendente Arroyo recibió una municipalidad en coma. Hoy la situación económica sigue grave. Recién ahora la comuna puede enfrentar otras obligaciones. Por ejemplo, arreglar las calles. Es una obra urgente pero el vecino sabe ahora que lo que se anuncia se cumple y se hace. Por ejemplo, el Same es fantástico. Venimos haciendo, sabemos que falta mucho más, y lo vamos hacer. Faltan dos años más de gobierno de Cambiemos.

-Fue contundente el triunfo de Cambiemos de este domingo en Mar del Plata- Batán y fue una gran foto. ¿Cómo será el trabajo de acá a octubre?

-Hay que ser humilde. Hay que aceptar los triunfos con alegría. Sin embargo, soy una mujer que ha perdido más de lo que ha ganado. He aprendido. Eso me ha enseñado a tener un temple distinto. Hoy estoy muy contenta con el equipo que tengo. Se trata de gente que son mis amigos y compañeros de rutas de muchos años. Mi jefe de campaña, Maximiliano Abad, es un hombre que me ha acompañado, y junto con el concejal Nicolás Maiorano, se han puesto la campaña al hombre.

-En octubre, ¿Cambiemos puede mejorar los números de este domingo en esta ciudad?

-Hay que redoblar el esfuerzo. Hay que ampliar Cambiemos. Hay candidatos de otras fuerzas políticas que no llegaron al piso del 1,5% pero tienen ideas y proyectos. El número es algo frío. Cambiemos es una gran propuesta de gobierno con diferentes vertientes políticas. Tenemos que seguir abriendo las puertas.

-En los festejos, mantuvo un encuentro con el intendente Carlos Arroyo. ¿Qué se dijeron?

-Fui 19 meses funcionaria del intendente. Siempre reconocí que el que ganaba conducía y el que perdía acompañaba. Así lo hizo la UCR. Ahora me tocará estar en el Concejo Deliberante y soy parte del bloque de Cambiemos. Trabajaremos juntos porque somos un equipo. Hay que refundar la forma de hacer política en Mar del Plata. Hay que sacar adelante a la ciudad. Cambiemos tiene que ir a buscar a cada vecino que quiera colaborar para que Mar del Plata esté cada día mejor.