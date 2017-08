Manifestación de vecinos de la zona norte: “Nos tienen viviendo en un chiquero”

Anunciada desde la semana pasada, tuvo lugar este martes en la mañana la concentración de los vecinos de los barrios Camet, Las Dalias, Parque Peña y Felix U. Camet en la intersección de las calles San Francisco de Asis y Granados, en reclamo del deplorable estado de las calles y de la falta de un servicio regular de colectivos.

En diálogo con 0223, Natalia, presidenta de la sociedad de fomento del barrio Las Dalias, expresó: “La semana pasada, con la lluvia torrencial que cayó en Mar del Plata, nuestro barrio quedó aislado por el estado de las calles. Tuvimos muchos problemas de inundaciones y lo peor fue que nos cortaron el servicio de colectivos. Luego de la lluvia, una vez que bajó el agua, volvió a pasar el colectivo pero por solo por algunas partes del barrio. La concentración es porque el colectivo no está llegando a la escuela. Hay dos barrios aislados y los chicos no pueden llegar a la escuela municipal Nº11”, detalló la fomentista.

A su turno, Yanina, secretaria de la asociación vecinal del Félix U. Camet, sumó su voz a la descripción de lo que se vive en la zona: “Es muy complicada, nuestro barrio quedó totalmente aislado, porque los micros terminaban su circuito en el ingreso a Las Dalias, los chicos embarrados hasta las rodillas, la gente que no puede salir para ir a su trabajo. Luego de dos o tres días de sol, seguimos teniendo complicaciones por los desmoronamientos de las obras de las cloacas. Estuvo acá el director del Emvial, Pablo Simoni, ellos dicen que no hay presupuesto para hacer arreglos. Lo comprometimos para hacer el arreglo al menos del pase del recorrido de los micros, lo hicieron, pero lo hicieron mal, no duró ni tres días”, sentenció la dirigente vecinal.

En esa línea, ambas referentes concluyeron: “Nos tienen viviendo en un chiquero, eso es lo que dicen los vecinos cada vez que salen de sus casas y meten el pie en una zanja. Es esa sensación, vivir en un chiquero y estar abandonados. Hay una zona de nuestros barrios a la que llegan los impuestos como barrio residencial y se paga alumbrado, barrido y limpieza cuando la mugre nos sobrepasa”.