Vacuna antigripal: se aplicaron 10.000 dosis más que en 2015

Durante los primeros siete meses de este 2017 ya se aplicaron 56.264 dosis de vacuna antigripal, es decir, 10.000 dosis más que en todo el 2015. Así fue informado por la Secretaría de Salud Municipal, que añadió que se registraron 46.600, mientras que en el 2016 se aplicaron 68.626 vacunas.

Patricia Fortina, directora de la Secretaría de Salud, precisó que “el total de la vacunación, comparado con 2015, hay casi 160 mil dosis aplicadas, lo que disminuye 160 mil situaciones de enfermedad y sus complicaciones. Por esto es tan importante la vacunación”, valoró.

“En cuanto a la vacunación antigripal, también comparado con 2015 y 2016, hay 20 mil dosis más aplicadas. Todavía no terminó la campaña pero ya casi estamos en las 57 mil dosis. Venimos bien aunque todavía falta y estamos en pleno invierno”, agregó.

Por otro lado, y en relación a la campaña de vacunación antigripal para embarazadas, la funcionaria de salud añadió que “veníamos con números muy bajos de vacunación, no solo en General Pueyrredon sino en toda la provincia de Buenos Aires. Veníamos con el 40 % y ahora estamos en el 48 %. Mejoramos un poco pero hay que hacer mucho hincapié en la vacunación de embarazadas porque la que no recibe la vacuna, su bebé no tendrá protección hasta los seis meses cuando puede recibir su vacuna. Todo ese tiempo sin protección es de mucho riesgo”.

Por último, Fortina resaltó el trabajo que está realizando el Municipio en cuanto a la campaña de vacunación: “El balance es muy bueno, venimos trabajando pero no tenemos que quedarnos ni un minuto descansando porque hay que trabajar fuertemente recordando la importancia de la vacunación. La vacunación es prevención pura; aquella persona que se vacuna no tiene riesgo de enfermarse, disminuimos muchísimo las complicaciones y por esto es importante que cada uno complete su esquema de vacunación”.

Desde el área de salud, asimismo, brindó un informe detallando la cantidad de vacunas de todo tipo aplicadas durante los últimos dos años: en 2015 se aplicaron 229.057 dosis; en 2016, 373.105 y en lo que va del 2017, 163.000.

Desde la Secretaría de Salud se recuerda que la campaña de vacunación continúa y que, ante cualquier duda, los vecinos pueden acercarse al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercano.