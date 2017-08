Martínez Etayo y Bautista Tejerina sueñan con los Juegos Olímpicos de la Juventud

Santiago Martinez Etayo y Bautista Tejerina culminaron la semana pasada una nueva concentración nacional con la UAR (ya van más de 5 en el último año), se ilusionan con disputar un Juego Olímpico de la Juventud (YOGBA) con la camiseta argentina.

Después de lo que fue el Campus en el Cenard en febrero, ambos jugadores aguardaban una nueva convocatoria y llegó en el mes de agosto y la ciudad de Córdoba fue el lugar elegido, en donde no sólo entrenaron, sino que además disputaron partidos ante los Centros de Alto Rendimiento de Córdoba, Litoral, Mendoza y Tucumán. "El balance es muy bueno, fueron dos días de partido tras partido y eso estuvo muy bueno, nos medimos con jugadores de otras regiones y salió una linda competencia, me sentí muy cómodo, sobre todo jugando junto a compañeros de muy alto nivel, que todo se hace mucho más fácil", explica Santiago.

Por su parte Bautista cuenta que "el balance fue positivo porque nos sirvió para medirnos con los jugadores de todo el país, ya que fue un Intercentros. En lo personal fue medio malo ya que venia lesionado del domingo y salí de la cancha y no pude jugar a mi 100%, es más el segundo día no pude ni jugar, pero más allá de eso sentí que estoy al nivel". En cuanto a fortalezas y debilidades, el medio scrum de Mar del Plata Club contó que "creo que mi principal fortaleza es el pase, lo practico mucho y trato que me salga muy bien, me falta mejorar mi juego con la pelota que en seven es muy importante". El centro de Universitario especificó que "Mis fortalezas son un poco las destrezas técnicas, la comunicación y visión del juego, se me complica con las condiciones físicas, pero obvio que siempre se puede mejorar todo".

Ambos entrenan con un objetivo, y aunque falte todavía un año para que los Juegos Olímpicos de la Juventud comiencen en Buenos Aires, Santi cuenta que "entrenar para un Juego Olímpico es una motivación muy buena, ya con saber toda la importancia que se le da y los pocos que tienen la oportunidad incentiva a dar lo mejor de uno" y Bauti agrega que "es lindísimo, es una motivación inigualable".

Santiago Martínez Etayo y Bautista Tejerina desde hace varios meses que comparten muchas cosas. Con sus equipos, hoy en la categoría M17, se cruzan, entrenan tres veces por semana a la par en el Centro de Rugby de la Unión de Mar del Plata y este año ambos fueron piezas claves del Seleccionado Juvenil, aunque era para chicos categoría 99´ y ellos daban un año de ventaja.

"Representar tanto a la Unión como al Club también es una motivación, ponerlos a ambos en lo más alto, ya que sin ellos no hubiera llegado hasta acá", cuenta Martínez Etayo, en tanto que Tejerina clarifica la idea al decir que "la verdad es muy lindo poder representar al Club y a la Unión, que son los que siempre me dan los recursos para mejorar, la verdad estoy muy agradecido". No es sencillo para los dos adaptarse a estas concentraciones, ya que durante todo el año juegan Rugby de 15, en tanto que en los Juegos Olímpicos se juega de 7, una modalidad que tiene cada vez más adeptos, en donde algunas reglas se modifican y al tener la mitad de jugadores en la misma cancha, en un juego muy diferente. "Pasar de quince al Seven es difícil, son dos juegos totalmente diferentes, ahí está en donde hay que sacar la diferencia, adaptarse al Seven en poco tiempo, es algo que va saliendo mas fácil ya con varias concentraciones" explica Santi.

Por su lado Bauti agrega que "Siempre se esperan mucho estas concentraciones, me divierte mucho el seven y trato de entrenarme mucho en la parte física para no cansarme tanto en los sevens estos, pero es muy distinto y se disfruta". Todos tienen objetivos y aunque pareciera que fueran los mismos y si bien se entrelazan, son diferentes para Santiago Martínez Etayo y Bautista Tejerina.

El jugador de Mardel cuenta que "el objetivo principal es aprender, tanto de los entrenadores, compañeros y de la experiencia, si uno hace bien las cosas y da todo de si mismo las probabilidades de estar en la lista final se agrandan"; en tanto que el de Uni explica que "el objetivo por supuesto es jugar los Juegos, pero aprovecho todos los entrenamientos que estoy teniendo para mejorar como jugador y poder de grande jugar en la primera del Club".