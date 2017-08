La Justicia otorgó la prisión domiciliaria a Milagro Sala pero su vivienda no tiene luz, agua, ni sanitarios

El juez Gastón Mercau, titular del Juzgado de Control en lo Penal N° 3 de Jujuy, decidió otorgar la prisión domiciliaria a Milagro Sala de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El magistrado explicó, sin embargo, que la dirigente de la agrupación Tupac Amaru será trasladada desde el penal sólo cuando el otro juez que entiende en los casos que la involucran, Pablo Pullen Llermanos, firme también la medida y cuando la familia acondicione la vivienda de la localidad de El Carmen en la que será alojada.

Una de las abogadas de la dirigente social, Paula Álvarez Carreras, aclaró justamente que todavía no se puede dar cumplimiento al fallo que otorga la prisión domiciliaria porque la casa destinada no está en condiciones "al no tener luz, ni agua, ni tampoco sanitarios". La letrada confirmó que Sala "ya fue notificada" sobre el fallo y aseguró que la familia de la mujer va a poner el domicilio "en condiciones mínimas" de manera urgete, ya que "Milagro no puede seguir ni un día más en el penal".

Sala está detenida desde el verano del año pasado acusada de los delitos de asociación ilícita, fraude y extorsión en una causa que se tramita en el fuero provincial jujeño, donde también tiene en suspenso una condena a tres años por supuestos aprietes al gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, uno de los principales impulsores de la intervención judicial.

El juez aclaró en conferencia de prensa que "podrán ingresar al inmueble un número de personas que no podrá exceder de siete a la vez" y que quienes vayan deberán hacerlo de 7 a 20. La restricción "no se aplicará a los familiares directos de la imputada cuyo listado deberá ser aportado".