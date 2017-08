Sindicatos se unen en contra de la nueva ley de riesgo de trabajo: “Las ART van a poder indemnizar menos”

foto

Este jueves en la mañana, los gremios de la CTA y la CGT se unieron en el marco de un espacio intersindical para realizar una radio abierta frente al municipio, con el objetivo de visibilizar su reclamo en contra de la nueva ley nacional de riesgo de trabajo y para exigir que el gobierno bonaerense no se adhiera a la normativa.

Al dialogar con 0223, Raúl Calamante, secretario del gremio Suteba, explicó los alcances de la iniciativa que impulsó la gestión de Mauricio Macri. “Conformamos este espacio para denunciar el intento que viene llevando adelante el gobierno nacional, presionando a los gobiernos provinciales, para que se adhieran a la ley de riesgo de trabajo, que lo que hace es recortar el derecho de los trabajadores, con el argumento de bajar los litigios en el marco de toda la demonización que se está haciendo de los juicios laborales”.

Para el dirigente, no hay dudas: “Lo que se pretende es dejar a los trabajadores sin la posibilidad de recurrir a la justicia y de terminar con el accidente in itinere, que es el accidente de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. Se pretende que un tribunal hecho solo por médicos defina si algo es un accidente de trabajo o no, y que esos mismos médicos sean pagados por las propias ART, que es la que se tiene que hacer cargo de pagar a su vez a los trabajadores”, explicó Calamante.

Al respecto, uno de los referentes de Suteba en la región entendió: “Esto no está pensado con la intención de preservar los derechos o la salud de los trabajadores, sino que está pensado directamente en como reducir los costos laborales. En vez de trabajar en la legislatura en una nueva ley de trabajo en la que se vea como pueden bajar los niveles de accidentología, que se empiece a preservar la salud de los trabajadores, ver como un trabajador no se accidente, con lo que no habría tantos litigios; se piensa en la última instancia, en ver como se reducen los costos o como se mejoran lo márgenes de ganancia de las asegurados de riesgo, que por otro lado nunca perdieron plata”, exclamó Calamante.

En esa línea, el dirigente sindical agregó: “Ese argumento de que supuestamente hay una gran cantidad de litigios y que esto mejorará la empleabilidad y se crearán más empleo, es una mentira. Siempre que se han flexibilizado las cuestiones laborales, no se mejoran las condiciones de trabajo”, resaltó.

“Las condiciones de trabajo no son un elemento que hoy esté frenando la generación de empleo. Lo que frena la creación de empleo es la falta de inversión y el achicamiento del mercado interno. Hoy conviene poner dinero en la especulación financiera que invertir en un negocio o en una empresa, esa es la discusión. Se pretende disfrazar el fracaso de la economía con una transferencia enorme de recursos de los trabajadores hacia los grupos concentrados a través de estos argumentos falaces”, concluyó Calamante.

En paralelo, el secretario general del gremio Adum, Pedro Sanllorenti, expresó: “Quienes hoy pagan el servicio de la ART son los empresarios, los que tienen empleados. Ellos van a seguir pagando lo mismo. Lo que han logrado las ART con esta ley nacional a la que pretendemos no adhiera la provincia de Buenos Aires, es que van a poder indenmizar menos, su tasa de ganancia aumentará, porque ponen muchos obstáculos para que los trabajadores puedan percibir algo que es su derecho, cuando tengan un accidente camino a su trabajo o viceversa o cuando tengan alguna enfermedad motivada por su profesión y ligada al trabajo que están realizando. Lo que están haciendo es poner nuevas barreras, en casi todos los casos, a costas del trabajador, por ejemplo, cuando se le impone participar de una Junta Médica, que están establecidas en ciudades concretas, en muchos casos la gente tendría que trasladarse más de 200 kilómetros para llegar y lograr que esa junta Médica pueda dar un dictamen que le permita cobrar la indemnización correspondiente”, concluyó.