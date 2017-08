Cristina llamó al estudiante marplatense golpeado en la escuela 23: "Te quería agradecer y dar fuerzas"

La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, llamó este jueves por la mañana a Brian, el estudiante de 14 años de la escuela secundaria Nº 23 que fue agredido por un exalumno dentro de un aula del establecimiento, tras una discusión política.

En el audio al que accedió 0223, Brian atiende el teléfono y un secretario de la expresidenta le pasa el llamado. "¿Cómo estás bonito? Te vi con tu padre pegando unos carteles de noche", le dice Cristina Fernández de Kirchner. "Salimos a hacer una pegatina ese día", contesta el joven, quien se encontraba en su casa junto a un grupo de amigos haciendo la tarea.

"Me impresionó mucho como te pegó ese chico. Cuando vi ese video dije 'lo mató', qué le hizo. Me dio mucha pena, por eso quería hablar con vos", le dice Cristina al estudiante marplatense, quien reconoció estar emocionado por el llamado.

Cristina indagó sobre la vida estudiantil de Brian y le preguntó qué piensa estudiar una vez que termine la secundaria: "Ciencias políticas o derecho", contestó el adolescente.

"Te quería agradecer y dar fuerzas. Te deseo que te pongas bien y que te cuides. Cuando veas venir a alguno con esas intenciones, tratá de no decir nada. Prefiero que no me defiendas, para que no te pase nada", manifestó la candidata a senadora de Unidad Ciudadana. "Si, cómo que no. La defiendo en todos lados", afirmó Brian.

"Te quiero mucho Cristina", dijo por último el joven marplatense y la expresidenta le devolvió el halago: "Yo también te quiero mucho".