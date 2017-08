Peñarol debuta en el Argentino de Clubes U15

Llegó el día. Hace apenas algunas semanas, Peñarol oficializó su participación en el Campeonato Argentino de Clubes U15 Femenino, después licitó y ganó la chance de ser la sede y este viernes es la hora de la verdad. Desde las 20, el "milrayitas" empezará a vivir esta gran experiencia en un certamen a nivel nacional, en el primer cuadrangular que se disputará en el microestadio "Domingo Robles" de la sede de Garay y Santiago del Estero. En la previa, Uma Esains, analizó el torneo que se viene, la importancia que tiene para ellas y cómo llegan al encuentro inicial ante Deportivo Cochicó de Victorica, La Pampa.

En la previa del prestigioso certamen en el que las "Milrayitas" serán locales del primer Cuadrangular, la "Negra" contó sus sensaciones. "Estoy muy ansiosa porque va a estar muy bueno. Nos vamos a medir con equipos fuertes y estamos muy bien preparadas. Le damos mucha importancia a lo que vamos a jugar", dijo la escolta.

Luego, Esains siguió hablando del presente del equipo y comentó que "estuvimos practicando muchas jugadas y espero que nos salgan bien para poder ganar los partidos. Me gustaría defender bien a alguna jugadora importante del rival. En ataque quisiera romper un poco más hacia el aro".

Sobre su historia en el deporte, Uma relató que empezó hace dos años y que "me gusta el básquet desde siempre. Iba a la cancha con mi abuela y un día me animé. Antes hice natación y canto, y en el colegio jugaba al básquet. Me gusta jugar en equipo, con mis compañeras. Cuando vengo a entrenar me olvido de todo y es mi cable a tierra".

En el marco de una serie de decisiones importantes y que sirven para progresar, Peñarol viene afrontando importante torneos en Primera División. En 2015 salió tercero en la Súper Liga, el año pasado fue cuarto en el Federal y en 2017 participó de la primera edición de la Liga Nacional Femenina. Como espejo, a las más pequeñas les viene muy bien para motivarse. Y el Argentino se presenta como una gran oportunidad de empezar a foguearse. "Estuvo buenísimo que las más grandes jugaran la Liga. Yo sueño con tener la chance de jugar en Primera. Por ahí no se les dieron los resultados pero creo que se llevaron muy buenas experiencias. Me parece genial que el club nos de la chance porque más allá de cómo salgamos, algo nos va a quedar. El Argentino nos va a servir para mejorar y crecer", cerró la "Negra".