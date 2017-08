Corte total en avenida Jorge Newbery: “Arroyo ponete un solo día en nuestras botas”

Una vez más, un numeroso grupo de residentes del sur de la ciudad de Mar del Plata decidió salir a protestar en la vía pública, esta vez, con un corte total de tránsito sobre la avenida Jorge Newbery, en reclamo de los múltiples problemas que afrontan en los barrios de la zona, relacionados especialmente con el calamitoso estado de las calles.

Con decenas de neumáticos quemados sobre el asfalto, los vecinos se instalaron desde este jueves a unos 500 metros de los accesos principales a los barrios privados existentes en el lugar. Sin intención alguna de irse hasta tanto no se presenten autoridades de la comuna, sólo dejan pasar a los colectivos de la línea 501 y a determinados vehículos sanitarios.

En diálogo con radio Brisas FM 98.5, algunos de los manifestantes de Parque Independencia y del barrio Jardín Stella Maris expresaron su necesidad de que el gobierno comunal les brinde respuestas concretas: “Queremos una solución, ya nos cansamos, hace 23 años que vivimos acá y hemos escuchado al intendente decir que iba a arreglar las calles antes de que comiencen las clases, pero seguimos viviendo como chanchos”, resaltaron.

“Arroyo ponete un solo día en nuestras botas. Los chicos no pueden ir a estudiar, y cuando llegan, lo hacen sucios y mal humorados. No tenemos seguridad, no hay patrulleros, creo incluso que los chanchos viven mejor que nosotros”, lanzó a su turno una mujer, segundos después.

“Si el pueblo confió en usted con un voto, nosotros le pedimos a cambio ayuda solo por los chicos y los abuelos”, remataron los manifestantes en un mensaje contundente contra el intendente. “Estamos cansados del bla, bla, bla. Vienen porque necesitan votos y hace dos meses que no entran los camiones de basura en los barrios, algunos no pueden salir de sus casas”, concluyeron.