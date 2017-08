Se viene una fuerte disputa por 24 mil votos en Mar del Plata

Las 10 fuerzas políticas, que no alcanzaron el piso del 1,5 por ciento para competir en las elecciones generales del próximo domingo 22 de octubre, equivalen a un caudal electoral que asciende a 24.193 votantes en el distrito de General Pueyrredon. Esos sufragios representan casi 6.5%.

¿Hacia dónde pueden ir esos votos el 22 de octubre? Casi imposible saberlo. A priori parecieran que esos sufragios no tienen dueño aunque parecen tener un perfil más progresista y de izquierda, por las fuerzas que los aglutinaron. Sin embargo, los vaivenes políticos y electorales no permiten conclusiones contundentes en un escenario electoral dominado claramente por Cambiemos y Unidad Ciudadana.

A su vez, resulta también complejo determinar si los votos de Juan Rey se trasladarán a Marcelo Artime, tras la pareja puja en la interna de Acción Marplatense. Parece complejo. Hubo duros cruces en las últimas semanas

“Esperamos con los brazos abiertos a Juan Rey para unirse a la lista”, dijo Artime, quien en la campaña sostuvo que “la lista de Rey y Bonifatti es cómplice de Arroyo. Consienten este desastre, pactan. Acompañaron los tarifazos y aumentos de tasas, y eso a nosotros no nos representa”.

Por su parte, desde el espacio Nueva Acción que lidera Santiago Bonifatti vienen reclamando una autocrítica en el Partido de la Ciudad luego de la derrota del 2015 y la renovación de dirigentes en AM. En ese sentido, lanzaron críticas contra el exintendente Gustavo Pulti, quien apadrinó la lista de Marcelo Artime que no llegó al 5% de los votos el fin de semana pasado. “La Acción Marplatense de Gustavo Pulti no nos representa. Queremos otra forma de hacer política”, dispararon.

En Mar del Plata, la Izquierda al Frente por el Socialismo; el Frente Socialista y Popular; Vamos; Encuentro por la Igualdad; Partido Federal; Mar del Plata, Puerto y Región; Unión Federal; Todos por Buenos Aires, Renovador Federal y el Movimiento Amplio de los Trabajadores y Jubilados no llegaron en las elecciones primarias del pasado domingo a los votos necesarios para alcanzar o superar el 1,5% que exige la ley para participar de las legislativas de octubre.