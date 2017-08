Unión juega el Zonal U17 en Olavarría

Viernes 18/08

18hs. Unión (Mar del Plata) vs. Centro Basko (Necochea)

20hs. Inauguración Oficial

20.30hs. Racing (Olavarría) vs. Blanco y Negro (Coronel Suarez)

Libre: Independiente (Tandil)

Sábado 19/08

10hs. Racing vs. Centro Basko

10hs. Independiente vs. Blanco y Negro

Libre: Unión

Sábado 19/08

18hs. Unión vs. Blanco y Negro

20hs. Racing vs. Independiente

Libre: Centro Basko

Domingo 20/08

10hs. Unión vs. Independiente

10hs. Blanco y Negro vs. Centro Basko

Libre: Racing



Domingo 20/08

15hs. Independiente vs. Centro Basko

17hs. Racing vs. Unión

Libre: Blanco y Negro