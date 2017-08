Guido Buscaglia debuta en los Juegos Olímpicos Universitarios

El representante del club Once Unidos, Guido Buscaglia, se estrena este sábado con la prueba de los 50 metros mariposa en los Juegos Olímpicos Universitarios, que reúne deportistas estudiantes y se disputa en Taipei, Taiwán. “Después de los Juegos Olímpicos, es el evento deportivo de mayor infraestructura. Estaba ansioso por conocerlo y no quise ver nada antes de viajar: quería llegar y sorprenderme”, cuenta.



“La natación es lo que amo, pero la verdad es que el estudio me sirve para despejarme un poco también”, contó en diálogo con el departamento de prensa de Hall de Honor de la Natación Argentina, el nadador marplatense que cursa el segundo año de la carrera de Contador Público en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su vocación, que va descubriendo mientras suma finales, se despertó en el secundario, donde siempre disfrutó de la materia Contabilidad. Lo que nunca imaginó, quizás, en esos momentos en los que la proximidad con algún examen lo obligaba a sentarse a estudiar, cansado después de una jornada de entrenamiento, es que haber apostado por seguir formándose le permitiría crecer, también, en el deporte que lo apasiona. Una muestra de eso la tendrá este sábado 19, cuando debute en los Juegos Olímpicos Universitarios que se desarrollan en Taipei, Taiwán, y que reúnen a deportistas de alto rendimiento de todo el mundo que cursan carreras universitarias. Si bien cuando se estrene en los 50 metros mariposa será domingo por la mañana en tierras taiwanesas, dadas las 11 horas de diferencia con el reloj de este lado del mundo, en nuestro país estará anocheciendo el sábado.

“Llego muy bien y entrenándome muy fuerte. Mi objetivo es bajar mis récords y meterme en una semifinal. Y si bien mis principales expectativas están en los 50 metros libres, porque es mi mejor prueba, también las tengo en los 100 metros libres y en los 50 metros mariposa, en los que vengo sintiéndome muy rápido. Va a ser fundamental, de cualquier modo, la adaptación al cambio de horario y la recuperación después de casi dos días de viaje”, explica Buscaglia, que llegó a Taipei este martes junto a la delegación argentina de natación, que también integran María Belén Díaz, Olivia Kuchen Carrizo, Florencia Panzini, Fiamma Peroni, Nicolás Deferrari, Gabriel Morelli y Joaquín Serra.

Su debut en el torneo será este domingo por la mañana de Taiwán –sábado por la noche en nuestro país-, en los 50 metros mariposa, prueba en la que se consagró campeón en el Argentino de Santiago del Estero. El viernes 25, por su parte, será el turno de competir en los 50 metros libres, su especialidad. El marplatense es el nadador argentino que más pruebas disputará en Taipei, ya que a las anteriores se suma también su participación en los 50 metros espalda (martes 22), los 100 metros libres (miércoles 23) y los 100 metros mariposa (jueves 24).

Para el representante de Once Unidos de Mar del Plata, será la primera vez en las Universíadas, que en este certamen celebran su 29ª edición. “Después de los Juegos Olímpicos, es el certamen deportivo de mayor infraestructura. Estaba ansioso por conocer lo que habían preparado para el torneo y, de hecho, no quise ver nada antes de viajar. Quería llegar y sorprenderme. El nivel de competencia, además, es muy bueno: un récord de campeonato aquí es, prácticamente, una marca de medalla olímpica”, se entusiasma el discípulo de Federico Diez Andersen.

Su entusiasmo, de cualquier modo, va aún más allá de la atractiva experiencia que vivirá en Taipei. Para Buscaglia, implica la vuelta a su gran nivel luego de una lesión en la cervical que lo tuvo sin competir casi por un año. Antes de lesionarse, en abril del año pasado, el marplatense fue parte del equipo nacional de relevos (junto a María Belén Díaz, Andrea Berrino y Lautaro Rodríguez) que cristalizó el récord argentino absoluto en los 4x100 metros libres mixto en el Sudamericano de Asunción, en Paraguay. Aquella plusmarca le valió el ingreso en el Hall de Honor de la Natación Argentina y el reconocimiento con el Premio Heracles, galardón que recompensa los récords establecidos durante el año precedente según registros oficiales de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.



En mayo de este año, cuando recibió el reconocimiento, Buscaglia hacía dos meses que entrenaba sin dolor. Había vuelto a nadar en enero, después de la lesión, pero con suavidad y cuidado. Lo que no faltará en el debut de Buscaglia este sábado, después de tanto esfuerzo y dedicación, será una sonrisa reconfortante, clásica enseñanza que dejan el deporte y el estudio. Y acá, en Taipei, Guido celebra los dos.