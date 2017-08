Video: Un inspector de tránsito le pide una coima a un conductor

foto

Un bochornoso episodio ocurrió alrededor de las 2.25 de esta madrugada cuando un agente de tránsito fue filmado mientras le pedía una coima a un conductor de un vehículo, durante un control de alcoholemia.

El joven, que no quiso brindar datos mayores datos, contó a 0223 que luego de realizarse el control de alcohol en sangre –que dio resultado negativo- el agente de tránsito le notificó que no tenía actualizado el carnet del seguro.

“Tenía uno de 2 meses. Y no me dejó que otra persona me traiga de mi casa el correcto. Acto seguido nos pidió una coima. Llegamos a reunir 300 pesos”, dijo el conductor.

En el video se observa como el agente le recomienda que en caso de viajar, tenga todos los papeles en regla.