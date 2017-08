Alvarado no afloja la marcha

Quizá tanto parate no le está haciendo bien a los equipos marplatenses y, en consecuencia, a la Liga Local. Porque no terminan de entrar en ritmo y luego de fechas en las que nos han deleitado con una gran cantidad de goles, la cuarta jornada de la segunda fase fue pobre, con sólo 26 tantos en 14 encuentros. Al que poco le importó fue a Alvarado, que volvió a mostrar su buen andar con un triunfo frente a Boca a domicilio por 2 a 0, para ser el único con puntaje ideal, y líder absoluto de la Zona Campeonato. Las expectativas que estaban puestas en la ruta 88 con el choque entre Atlético Mar del Plata y Kimberley, no fueron cumplidas y aburrieron con un empate sin abrir el marcador. Por su parte, en la Zona Reválida, los de arriba igualaron todos y, por eso, Deportivo Norte se mantiene en lo más alto.

Resultados - 4° fecha

Zona Campeonato

Atlético Mar del Plata 0 - Independiente 0

Boca 0 - Alvarado 2

Los Patos 1 - Círculo Deportivo 2

Independiente 0 - San Lorenzo 1

Nación 1 - El Cañón 1

Once Unidos 2 - San José 0

Libertad 0 - Banfield 4

Libre: San Isidro

Zona Reválida

Quilmes 2 - Peñarol 2

Cadetes 0 - Los Andes/Batán 0

Argentinos del Sud 2 - Deportivo Norte 2

River 0 - Almagro Florida 0

Al Ver Verás 2 - Racing 1

Talleres 0 - General Mitre 1

Huracán/Chapadmalal 0 - General Urquiza 0

Libre: Unión