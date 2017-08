Mar del Plata y Sporting se mantienen bien arriba

Se disputó este sábado la fecha número 11 del Torneo Regional Pampeano A, en donde volvieron a ganar Mar del Plata Club y Sporting sin punto bonus y por eso, por quinta fecha seguida están punteros. Además, todos los resultados del sábado en cada una de las categorías.

En Valle Hermoso le costó pero Mar del Plata Club derrotó 17 a 6 a San Ignacio, aunque si bien no llegó al bonus, no le marcaron tries y no puso en riesgo la punta. A poco de comenzar anotó un try penal, luego en la segunda parte marcó el capitán Guido Zingale, en tanto que Leonardo Sestelo aportó una conversión y un penal. En los de Verde, que vistieron de rosa, dos penales de Emanuel Contino.

En Bahía Blanca el que se trajo un triunfo resonante fue Sporting, que derrotó 20 a 16 a Sportiva. Los puntos de los "Maristas" fueron obra de tries de Mariano Dramis, Pedro Area (a dos minutos del final) y Juan Noceti, quien también sumó un penal y una conversión. En las "Palomas" hubo un try de Tomás Inchausti, una conversión y tres penales de Ignacio Ficcadenti.

En la Sierra De Los Padres hubo un luchado pero muy festejado triunfo de Universitario, que derrotó 23 a 22 a Comercial y se afianza en la cuarta posición. Uni anotó tres tries con Franco Rodríguez Reinoso, Sebastián Tomás e Ignacio Ayechu, en tanto que Ignacio Osorno sumó una conversión y dos penales.

En Tandil el que se llevó una victoria más que importante fue Universitario de Bahía Blanca, que le ganó 35 a 26 a Los Cardos, que no puede salir del fondo.

Torneo Regional Pampeano A

Los Cardos 26 - 35 Universitario BB

Comercial 22 - 23 Universitario MdP

San Ignacio 6 - 17 Mar del Plata Club

Sportiva BB 16 - 20 Sporting

Posiciones

Mar del Plata Club...48 puntos

Sporting...48

Sportiva...32

Universitario MdP...23*

Universitario BB...18

San Ignacio...15*

Comercial...12*

Los Cardos...7*

*Un partido menos